Mercedes giver fortabt: Lægger stor model i graven

X-klassen skulle have været en vigtig bil for Mercedes-Benz Vans, men modellen fik kun en kort levetid

En stor pickup baseret på en Nissan Navara med Mercedes-logo i front og mere luksus end dens japanske modstykke var ikke lige det, som kunderne gik og drømte om.

Det må Mercedes-Benz sande, efter salgstallene af bilgigantens pickup med modelnavnet X-klasse har skuffet.

Modellen kom på markedet i 2017 og skulle konkurrere med modeller som Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Toyota Hilux og Nissan Navara. Få år efter vælger Mercedes-Benz dog at stoppe produktionen af X-klassen.

Mercedes sænker prisen markant

Det skriver Automotive News Europe, som har fået oplysningerne bekræftet af Mercedes-Benz.

Mercedes havde håbet at ramme kunder som landmænd, håndværkere, eventyrere og lignende, men det lykkedes ikke i tilstrækkelig grad. Foto: Mercedes

Ved introduktionen af X-klassen håbede Mercedes-Benz, at modellen kunne gøre indhug i mediumstørrelse pickup-klassen. Her forventes det samlede pickup-salg for alle mærker at løbe op i 3,2 millioner biler over de næste 10 år.

Skuffende salg

Succesen udeblev dog for X-klassen, for i 2018, som var det første fulde år, hvor modellen var på markedet, solgte X-klasse i 16.700 eksemplarer i Europa, Australien og Sydafrika.

I de første ni måneder af 2019 kom der 10.000 ny X-klasser på vejene.

- Det er blevet besluttet, at fra maj 2020 vil vi ikke længere producere denne relativt unge bilmodel, oplyser Mercedes-Benz til Automotive News Europe.

Platformen for en Mercedes X-klasse er en Nissan Navara, hvor Mercedes brugte platformen til at smide mere luksusudstyr og teknologi, som man normalt finder i personbiler, i den store pickup. Men noget tyder på, at kunderne ikke var på jagt efter lige præcis den opskrift, og nu udgår X-klasse snart.

