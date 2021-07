Mercedes satser på ren el fra 2030

Engang var Mercedes-Benz kendt for sine evighedsmotorer. De var hårdføre og pålidelige i en sådan grad, at der blandt taxachauffører og heldige private ejere gik sport i at køre over 1 million kilometer med samme motor.

Nu har Mercedes-Benz imidlertid valgt at lægge sit talent for forbrændingsmotorer bag sig og kigge mod nye mål – i hvert fald i en vis grad. For i udvalgte lande vil det fra 2030 være helt slut med at købe andet end Mercedes-Benz’ elbiler.

Det sker som led i en stor elektrisk satsning, som bilproducentens moderselskab Daimler offentliggjorde torsdag.

Historien melder desværre ikke noget om, hvilke lande Mercedes-Benz konkret har i tankerne. Eneste ledetråd er, at der er tale om lande, ‘hvor markedsforholdene tillader’ en sådan satsning.

Ny teknologi på vej

For ikke at gøre skiftet alt for brat, har Mercedes-Benz givet sig selv det benspænd, at mærkets kunder i 2025 skal have mulighed for at vælge en elmotor i samtlige af mærkets modeller..

Det kræver ny teknologi, og derfor vil man samme år lancere tre elektriske platforme: én til brug i mærkets mellemstore og helt store modeller, én til de hurtige vogne og én til varebilerne. Herfra er det endegyldigt slut med nye platforme til forbrændingsmotorer, lover producenten.

For at have batterier nok til alle de nye elbiler, vil man samtidig bygge otte nye batterifabrikker, som Mercedes-Benz har døbt ‘Gigafabrikker’. De skal supplere de ni fabrikker, som producenten allerede havde planlagt at bygge.

Daimlers udmelding kommer blot få uger efter Stellantis – koncernen bag mærker som Citroën, Peugeot, Opel og Fiat – annoncerede en lignende elektrisk satsning.

Ifølge CNBC vil man her give kunderne i alt 55 modeller at vælge imellem i 2025, der enten er helt elektriske eller plugin-hybrider.