Mest solgte af sin slags: Nu falder prisen på denne bil

Verdens mest solgte roadster er en titel, som tilfalder den lille køreglade Mazda MX-5. Den har siden introduktionen i 1989 været kendt som en prisvenlig roadster med lav vægt, baghjulstræk, frontmotor og køreegenskaber, som i årtier har givet chaufføren smil på læben.

Nu oplyser Mazda priserne for 2021 på fjerde generation af MX-5, og her er gode nyheder for de, der gerne vil have vind i håret og den rå køreglæde fra Mazdas kompakte roadster.

Den er nemlig blevet billigere i forhold til 2020, hvorfor man nu kan blive ejer af en Mazda MX-5 fra 280.000 kr.

På et tidspunkt i fjor var priserne ifølge mediet Biler helt oppe over 400.000 kr.

Samtidig introducerer Mazda i Danmark et nyt, udvidet modelprogram.

For de 280.000 kr. får man en MX-5 roadster med en 1,5-liters motor med 132 hk og en seks-trins manuel gearkasse. Vil man gerne have lidt flere kræfter, fås den stærkere 2,0-liters motor med 184 hk og samme gearkasse fra 345.000 kr. Begge varianter kan også leveres som RF (Retractable Fastback) med elektrisk foldetag mod en merpris på 40.000 kr.

Sådan ser den kompakte MX-5 ud med det særlige foldetag. Foto: Mazda

Nye varianter

Er man til udstyr, hvilket ikke standard er Mazdaens største styrke, så kan man nu mod en merpris på 30.000 kr. vælge en Edition-pakke med blandt andet læderindtræk, automatisk klimaanlæg samt regn- og lyssensor.

Denne pakke er standard i MX-5 2,0 sammen med 17 tommer aluminiumsfælge og et Limited Slip-differentiale. Den kan for 35.000 kr. opgraderes med en Sports-pakke bestående af blandt andet Bilstein-undervogn og Recaro-sæder.

Foruden udstyrspakkerne hiver Mazda Danmark nu også to ny specialudgaver af MX-5 til landet. Begge er baseret på den almindelige roadsterudgave med 2,0-liters motoren, og modellerne hedder MX-5 Seiza og MX-5 100th Anniversary Edition.

MX-5 Seiza er blandt andet udstyret med sæder med hvidt nappa-læder, rød stofkaleche og 17 tommer BBS aluminiumsfælge. Den koster 395.000 kr. Som navnet fortæller, er MX-5 100th Anniversary Edition en hyldestversion i anledning af Mazdas 100 års jubilæum, og den findes kun i en enkelt version, hvor den er lakeret i hvid metallic og har rød kaleche samt matchende røde lædersæder. Den koster 415.000 kr.

