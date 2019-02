Mexicos præsident holder udsalg: Sælger over 200 biler

Den venstreorienterede mexicanske præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, har i weekenden bortauktioneret de fleste af sin forgængeres skudsikre luksusbiler.

Det skete som led i en større plan om at stoppe den udbredte korruption i landet og mindske den politiske elites rigdomme.

I første auktionsrunde blev 218 køretøjer sat til salg, og køberne kunne byde på alt fra varevogne, lastbiler, traktorer, personbiler, pickupper, motorcykler, busser – og op til flere luksuriøse statsmandsbiler med tung armering.

I alt blev 196 af bilerne solgt, hvilket indbragte den mexicanske stat godt og vel 21 millioner kroner. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Skal finansiere nationalgarden

Til april vil regeringen tage skridtet videre og sælge 54 fly og helikoptere, ligesom der senere vil blive solgt 66 luksusbiler, boliger, landejendomme og smykker for et ukendt – og formentlig ikke ubetydeligt – millionbeløb.

Ifølge præsidentens plan skal pengene gå til at finansiere en nationalgarde bestående af mandskab fra både politi og militær. Andre dele af overskuddet skal desuden gå til sociale programmer i det voldsprægede land.

Flere af de bortauktionerede biler skulle efter sigende have været solgt til langt under indkøbspris. Eksempelvis fortæller det mexicanske medie El Universal om en Audi A8, som staten købte for 2,1 millioner kroner, som til auktionen havde en startpris på 650.000 kroner.

Vil sælge præsidentflyet

I Mexico, hvor over 33.000 mennesker sidste år blev myrdet, har præsident Obrador lovet omvæltende forandringer inden for staten.

Siden sin indsættelse i december 2018 har han skåret præsidentlønnen med 60 procent til omkring 36.000 kroner om måneden. Han har også afskaffet store dele af pensionen for tidligere præsidenter.

Og så har han besluttet sig for at sælge det dyre Boeing 787-8 præsidentfly, som den forrige præsident bestilte i 2012. Det skriver det spanske nyhedsbureau Agencia EFE.

Om præsidentflyet med en indkøbspris på over 1,4 milliarder bliver sat på auktion sammen med resten af statsflåden er endnu uvist.

