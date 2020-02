Mild vinter får danske bilister til at slække: - Det er ærgerligt

Indtil videre har vinteren været ganske mild, og is og sne er så godt som udeblevet.

Det har tilsyneladende fristet en del danske bilister til at undlade at få skiftet bilens dæk til vinterdæk, viser en dæktælling som Rådet for Større Dæksikkerhed og Dækimportørforeningen står bag.

Det oplyser Rådet for Større Dæksikkerhed i pressemeddelelsen.

Repræsentanter fra de to organisationer har i uge 4 og 5 kontrolleret danskernes dækvalg for at se, om den milde vinter får danske bilister til at fravælge vinterdækkene.

Og det ser ud til at være resultatet.

I 2019 kørte 10 procent af bilisterne på sommerdæk, mens 90 procent kørte på vinterdæk. Årets optælling viser, at 80 procent af danske bilister denne vinter kører på vinterdæk, 5 procent på helårsdæk, mens 15 procent kører på sommerdæk.

- Den milde vinter og manglende sne har tilsyneladende fået en del bilister til at glemme omskiftningen mellem sommer- og vinterdæk, hvilket er en ærgerlig og en fejlagtig disposition, siger Volker Nitz fra Rådet for Større Dæksikkerhed.

- Når vejene er våde og kolde og i en periode, hvor det hurtigt kan skifte om til nattefrost og et tyndt lag is på vejene, er vinterdæk stadig det sikreste valg. Blot fordi landskabet ikke er dækket af et hvidt snelag, er der ingen grund til at undlade vinterdæk på bilen. Og skal man ud af landet, så er det stadig et krav at sikre køretøjet hos vores omkringliggende naboer, siger Volker Nitz.

Bedre for varebiler

Ved årets optælling blev der også kigget på varebiler, der sidst blev tjekket i 2016, og her er der gode nyheder.

- Vi glæder os over, at andelen af varebiler på vinterdæk er steget i forhold til 2016-tællingen, men på trods af en stigning på 5 procent, så er der stadig plads til forbedring. Selv hvis vi tillægger andelen af varebiler på helårsdæk, kører stadig omkring 100.000 varebiler på sommerdæk i vinterhalvåret, siger Volker Nitz.

- Det undrer os i høj grad, at så stor en andel af de professionelle gambler med sikkerheden. Det handler jo både om at sikre medarbejderens arbejdsplads, ansvaret overfor medtrafikanterne og sikre, at kunderne kan betjenes uden forsinkelser uanset set føret, siger han.

I en mild vinter som denne, er det vigtigt for Rådet for Større Dæksikkerhed at sætte fokus på, at det i høj grad er føret og ikke kun temperaturen, der har størst betydning for bremselængden om vinteren.

- Det er en myte, at sommerdæk bremser bedre end vinterdæk på våde veje om vinteren. Når vejene er både kolde og våde, bremser bilen bedre med vinterdæk og selvsagt også på sneglatte veje. Af hensyn til egen og andres sikkerhed i trafikken er det vores klare anbefaling at køre med vinterdæk om vinteren, lød det fra Volker Nitz, inden optællingen gik i gang.

Dæktælling i januar 2020 Resultatet af dæktælling i januar 2020:

Personbiler med vinterdæk: 80 procent svarende til cirka 2.076.000 biler Personbiler med helårsdæk: 5 procent svarende til cirka 130.000 biler. Personbiler med sommerdæk: 15 procent svarende til cirka cirka 390.000 biler. Varebiler med vinterdæk: 63 procent svarende til cirka 244.000 biler Varebiler med helårsdæk: 13 procent svarende til cirka 52.000 biler. Varebiler med sommerdæk: 24 procent svarende til cirka 95.000 biler. Kilde: Rådet for Større Dæksikkerhed og Dækimportørforeningen, dæktælling blandt 4852 biler, uge 4 og 5, januar 2020.

