Mild vinter snyder bilister på skiferie

Nok er vinteren mild hjemme i Danmark, men har du planer om at tage bilen på skiferie, så er der grund til at være opmærksom på, om din bil er klar til turen.

Der har været snefald i Alperne og på flere af de populære skandinaviske skidestinationer, og det øger kravene til, hvad bilen skal kunne klare.

Det skriver energiselskabet OK i en pressemeddelelse.

- Vinteren er ikke rigtigt kommet i gang herhjemme, men det er den i Alperne, Norge og Sverige, så man skal forberede sig på helt andre vej- og vejrforhold på vinterferiedestinationerne, siger Rasmus Boserup, kommunikationschef hos energiselskabet OK, i pressemeddelelsen.

Han anbefaler især at sætte sig ind i lokale færdselsregler, at foretage en teknisk klargøring af bilen og at købe det rette udstyr.

I Tyskland er der eksempelvis lovpåbud om brug af vinterdæk, når der er risiko for sne- og isglatte veje. Det samme gælder i Sverige mellem december og marts. I Østrig gælder den regel fra 1. november til 15. april.

I Norge er det ikke lovpligtigt at have vinterdæk på, men det anbefales i de bjergrige områder, og sådan er reglerne også i Schweiz og Frankrig. Sådan er det også i Italien med undtagelse af Aostadalen, hvor bilen skal være udstyret med vinterdæk fra 15. oktober til 15. april. Ved kraftige snefald kan der indføres lignende italienske særregler i andre bjergområder.

Brug snekæder

I mange bjergområder er der også påbud om snekæder ved kørsel på stejle strækninger, og snekæderne regnes generelt for en del af det obligatoriske udstyr til bilen, når man skal køre på vinterferie.

- Man bør følge de lokale påbud om brug af enten snekæder eller snesokker til dækkene. Dels på grund af trafiksikkerheden, men også fordi det lokale trafikpoliti ofte udsteder store bøder til bilister, der trodser reglerne. I nogle tilfælde bliver man ganske enkelt bedt om at køre ned ad bjerget, og først vende tilbage, når der er kæder på dækkene, siger Rasmus Boserup.

Han anbefaler desuden, at man medbringer et træktov, et par tæpper, en skovl og en lygte i bilen.

Der er også god grund til at tjekke din bils tilstand.

Et bilbatteri er på overarbejde, når temperaturerne er lave, og derfor er det en god idé at tjekke ladeevnen, inden du kører afsted.

Det er også en god idé at bruge letløbsmotorolie, der hurtigt kommer op i arbejdstemperatur, og derved mindsker belastningen af motoren.

Hos FDM er anbefalingerne meget i tråd med dem, som de kommer med hos OK.

FDM oplyser, at de fleste biler kører rundt med et batteri, der kun er 50-70 procent opladet, og at kapaciteten falder generelt i takt med lavere temperaturer, hvorfor man skal tjekke ladetilstanden.

