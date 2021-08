Miljøaktivist kaldes hyklerisk: Kører dieselbil til daglig

Bilen er nødvendig for at køre børnene til fodbold og rugby, fortæller hun

Medstifter af den aktivistiske miljøgruppe Extinction Rebellion, britiske Gail Bradbrook, er kommet i modvind, efter det er kommet frem, at hun til daglig kører rundt i en dieselbil.

Indrømmelsen kom frem under et interview på Talk Radio, skriver Telegraph.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

I interviewet fortæller hun, at hun kører dieselbil, som af mange betragtes som de mest miljøskadende, fordi hun ikke har råd til at købe en elbil.

- Jeg kan ikke bringe mine børn til sport, de er begge vilde med fodbold og rugby. Jeg laver en masse samkørsel, men jeg kan ikke få børnene til sport, fordi vi ikke har busser, der kører om søndagen, siger Gail Bradbrook i interviewet.

Interviewet blev foretaget i kølvandet på, at en protestgruppe fra Extinction Rebellion har spærret gader i London af, så trafikken er gået helt i stå.

Værten på radiokanalen, Cristo Foufas, drister sig til at kalde Gail Bradbrook for 'en hykler', fordi hun ikke selv udlever de mantraer, som hun og Extinction Rebellion står bag, og fordi Extinction Rebellion tillader sig at lave aktioner, der forhindrer almindelige mennesker at komme på arbejde.

Til det svarer Bradbrook, at 'alle prøver at gøre det bedste, de kan, i det nuværende system'.

Tidligere er Bradbrook blevet kritiseret for at have fløjet næsten 18.000 kilometer til Costa Rica for at komme på ferie. I interviewet med Talk Radio fortæller hun, at hun fløj til Costa Rica på grund af helbredsproblemer, som hun ikke kunne få behandling for i Storbritannien.

Her ses medlemmer af Extinction Rebellion til protestaktionen i London 24. august. Foto: Henry Nicholls/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Extinction Rebellion er kendt for deres ekstreme aktioner, blandt andet her i 2019, hvor pendlere endte med at være så trætte af en aktion, at de hev en demonstrant ned fra et tog.