Miljødæk koster på sikkerheden

I et forsøg på at få flere kilometer ud af bilerne på en opladning er mange nye elbiler fra fabrikken monteret med særlige miljødæk eller økodæk, som har mindre rullemodstand end almindelige dæk. Det gør nemlig, at elbilerne - eller fossilbiler med tilsvarende dæk - kan køre længere med det samme energiforbrug. Desuden er dækproducenterne i stigende grad begyndt at udvikle de særlige miljødæk, som altså gør, at bilejerne får mere ud af deres strøm eller diesel eller benzin.

Men de ekstra kilometer kommer med en pris. Miljødækkene har nemlig typisk længere bremselængde, hvorfor de er mindre trafiksikre.

Det skriver det norske medie Bil24.no på baggrund af test fra den norske organisation NAF, der svarer til det danske FDM.

NAFs eget magasin Motor har gennemført en test af sommerdæk, og her var en blanding af almindelige dæk og miljødæk på prøve.

- Væsentligt dårligere

Testen viste, at der var store forskelle i både bremselængde og vejgreb - især i sving på våd vej. På våd vej var forskellen ved bremselængden på mere end én billængde på de fleste miljødæk og det bedste almindelige dæk. Det dårligste miljødæk var over to billængder bagud.

- Miljødækkene er væsentligt dårligere end de bedste dæk i sikkerhedstesten, siger Nils Sødal, som er kommunikationsrådgiver i NAF, til Bil24.no.

- En forskel på næsten 10 meter mellem testens bedste dæk og det dårligste miljødæk er meget og kan gøre forskellen mellem at undgå et uheld eller ej, siger han.

Som NAF formulerer det: 'Letrullende miljødæk får dig længere - også når det er tid til at standse'.

Du finder hele testen her.