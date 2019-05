Mini klar med mest muskuløse biler nogensinde

De to modeller, som Mini netop har præsenteret, vil med stor sandsynlighed få svært ved at gøre deres forgængere kunsten efter.

De ville ganske enkelt være for store til at forcere de smalle stræder og butikscentre i Torino, som Michael Caine og de øvrige tyve kørte gennem i tre Mini Coopere i 60'er-hittet 'The Italian Job'. Til gengæld har de nye modeller fået så kraftfuld en motor, at de med lidt god vilje kunne slippe fra gendarmerne uden brug af samme spektakulære flugtrute.

Hele 306 hestekræfter har den britiske bilproducent lagt i de nye John Cooper Works-udgaver af Mini Clubman og Countryman - Minis bud på en stationcar og en mindre crossover. Det gør dem til de mest muskuløse biler til offentlig vej, som producenten nogensinde har bygget.

Det skriver britiske TopGear.

Hurtigere end Miura

Ifølge mediet er der 75 heste mere i stalden end i de udgående modeller, som allerede var kvikke. Motoropgraderingen betyder, at Clubman stationcaren er i stand til at accelerere fra 0 til 100 km/t. på 4,9 sekunder, mens den højere Countryman klarer samme bedrift på 5,1 sekunder.

Det er henholdsvis 1,4 og 1,5 sekunder hurtigere end de biler, de erstatter, skriver Mini-importøren i en pressemeddelelse. Og tilmed kvikkere end Lamborghini Miura - 60'ernes helt store superbil, der led en grum skæbne i 'The Italian Job'.

Mini John Cooper Works Countryman. Foto: Mini

Mini John Cooper Works Clubman. Foto: Mini

TopGear påpeger, at de mange kræfter sender den nye Mini Clubman JCW ind i samme liga som den hårdkogte VW Golf R Variant, mens Countryman JCW skal kæmpe om kundernes gunst med blandt andet Cupra Ateca.

Hvad de to nye Mini-modeller kommer til at koste i Danmark, er endnu ikke fastlagt. Ifølge TopGear kommer Countryman JCW til at koste 35.550 pund i Storbritannien, mens Clubman JCW får et prisskilt på 34.250 pund.

Mere end hestekræfter

Minis biler drives ofte frem af forhjulstræk, men i de hurtige Clubman og Countryman-varianter er det klogeligt blevet udskiftet med firehjulstræk.

Producenten har desuden drysset sportsligt støv over støddæmpere, udstødningssystem og bremser, ligesom bilernes chassis er blevet opgraderet til at håndtere de mange kræfter.

Hvis man gerne vil have en hårdkogt Mini, men ikke har brug for Clubmans bagagerum eller Countrymans loftshøjde, så har Mini også en John Cooper Works-udgave af den klassiske Mini med tre døre. Modsat de to andre har den dog 'kun' 231 hestekræfter til rådighed.

