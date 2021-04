Minister afviser pris på beslaglagte biler er afgørende

Transportminister Benny Engelbrecht mener ikke, at prisen på beslaglagte leasingbiler bør have en betydning

Siden politiet fra 31. marts fik mulighed for at beslaglægge vanvidsbilisters biler med henblik på konfiskation, er i alt 53 biler blevet beslaglagt i løbet af den første måneds tid.

Blandt andet er en Ferrari 488 Spider ifølge Jyllands-Posten blevet beslaglagt, efter chaufføren blev stoppet med 209 km/t på motorvej.

Det har fået nogle til at rejse spørgsmålet om, hvorvidt beslaglæggelsen af en dyr bil står mål med forseelsen, og om man ikke bliver straffet uretfærdigt hårdt i forhold til, hvis man kører vanvidskørsel i en billigere bil.

Men den køber transportminister Benny Engelbrecht ikke, fastslår han i et opslag på facebook.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

- Skulle det betyde at hvis man blot ejede en bil, der er dyr nok, så kunne man slippe for at få den beslaglagt, selvom man har udsat andre menneskers liv for fare? Nej vel?, skriver Benny Engelbrecht i opslaget.

Prisen er uden betydning

Ministeren påpeger, at vi også på andre områder inden for færdsel fastsætter bøder ud fra personers månedsløn.

- Formålet er jo at sikre, at en bil, der er anvendt til at bringe andres liv i fare, fjernes fra vejen omgående. Uanset om det er en ældre bil til 50.000 eller en sportsvogn til 4,5 millioner. Dét er faktisk at skabe lighed for loven, skriver transportministeren i opslaget.

Ud af de 53 beslaglagte biler er 28 af bilerne kørt af personer, som ikke formelt er ejerne af bilen. I første omgang beslaglægger politiet bilerne. Om bilerne så også ender med endeligt at blive konfiskeret er op til retten.