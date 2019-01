Minister overvejer 'superbusser' på Kattegatbro

74 mia. kroner. Så stor vil ekstraregningen ifølge Vejdirektoratet være for at etablere en togforbindelse over en ny Kattegatbro, der i sig selv vil koste 62 mia. kroner.

Det har fået Transportministeriet til at lede efter alternative - og billigere - løsninger, der kan sikre, at broens kollektive trafik ikke overlades helt til de grønne og hvide dobbeltdækkerbusser, som fylder stadigt mere på motorvejsnettet. Rådgivningsvirksomheden Rambøll har stået for idéudviklingen, og her er man nu kommet frem til syv forskellige forslag.

Det skriver Jyllands-Posten.

Rambøll foreslår blandt andet at dedikere en vognbane til busser og biler med flere passagerer eller indsætte nye 'superbusser' på op til 100 meters længde på strækningen.

200 km/t. på autoværnet

Det dyreste forslag er en kraftig videreudvikling af Monorail-toget i Legoland - et tog, der kører på en enkelt skinne, og derfor vil kunne gøre brug af broens autoværn.

Det fremgår ikke, hvad forslaget præcist vil koste, men toget skal ifølge transportminister Ole Birk Olesen (LA) være førerløst og kunne fragte 400-500 passagerer over den cirka 46 kilometer lange strækning.

- Monorail findes allerede andre steder i verden, det er lige så godt som de eltog, vi er ved at købe til jernbanerne, men det er ikke lige så dyrt. Idéen her er, at man kan etablere monorail på broens rækværk, hvilket vil gøre, at det kan køre helt op til 200 km/t. og dermed være lige så hurtigt som et traditionelt tog, siger ministeren til jp.dk og tilføjer;

- Det kræver selvfølgelig en ekstra investering, men slet ikke som en jernbane.

Flere af forslagene forudsætter, at den selvkørende teknologi er nået en hel del længere, end tilfældet er i dag. Indtil videre forudsiger man, at broen vil kunne åbne i 2035, og det vil ifølge Ingeniøren også kunne være med en form for skinneløst tog.

Det skal forstås som en hybrid mellem et letbanetog og en bus, som ikke behøver en skinne, men kan styres gennem sensorer i vejbanen.

Trafikforsker: Fantasifulde forslag

En anden idé er at lade fjernbusser koble sammen på broen. Det skal ske på en måde, så passagererne undervejs kan skifte til den bus, der kører til deres destination.

Jyllands-Posten har fremlagt Rambølls foreslag for trafikforsker Harry Lahrmann fra Aalborg Universitet, og han kalder nogle af dem 'lidt for fantasifulde'. Han er blandt andet skeptisk over for ideerne om et monorail-tog på autoværnet og et samkørselsspor.

- Mig bekendt vil man kun have to spor i hver retning, og så giver det ikke mening at reservere et spor for biler og busser med to eller flere. Den slags har man hidtil kun brugt, hvor der har været mindst tre spor - vælger man noget andet på Kattegat, vil det i høj grad være nytænkning, siger Harry Lahrmann til jp.dk og tilføjer:

I trafikforskerens øjne giver forslaget om førerløse busser til gengæld god mening. Han tvivler dog på, om man ligefrem vil kunne kalde dem et alternativ til toget.

