'Mislyde' fik mekanikere til at droppe alt andet

De, der både har kat og bil, ved, at katte godt kan finde på at kravle op i motorrummet på bilen, hvor der ofte er varmt efter en køretur. Det er bare ikke altid, at man som bilejer opdager, hvis en kat har forvildet sig et sted hen i bilen, hvor den ikke skal være.

Netop sådan en episode var to kvinder Fra Hammel ude for.

Det skriver TV2 Østjylland, som har talt med den ene kvindes mand, der endte med at kæmpe med at få katten ud af motorrummet.

Se også: Havde problemer med aircondition i bilen: Så blev han mødt af mystisk syn

Da Thomas Langkjærs kone og hendes kollega kørte hjem fra arbejde i Hadsten, hørte de en 'svag og besynderlig' lyd fra bilen. Da de nåede frem til Thomas Langkjærs adresse viste det sig, at lydene kom fra en kat, som sad på nogle plader, der adskiller 'bunden fra bilen'.

Trioen forsøgte at få katten ud men måtte give op.

Hvad gør man så?

Se også: Bilen lugtede brændt: Fandt dette vilde syn under motorhjelmen

Smider alt for at hjælpe

Løsningen for at få katten ud blev at køre til en lokal mekaniker i Hammel, som smed alt for at hjælpe med at befri katten.

- Inden jeg ser mig om, står der en mekaniker, en ejer og en lærling ved bilen. Det er, som om alt andet går i stå, og de kaster sig bare over det her problem, siger Thomas Langkjær til TV2 Østjylland om besøget hos Byens Auto i Hammel.

Til sidst lykkes det mekanikerne at få kattekillingen uskadt ud fra bilens bund. Kattekillingen klarede den hektiske oplevelse uden skader, og den er nu blevet overdraget til Dyrenes Beskyttelse, beretter TV2 Østjylland.

Se også: Ung mand kunne ikke skifte gear i sin bil: Så ringede mekanikeren med mystisk besked