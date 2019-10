Mørke giver bilister problemer

Synes du også, at mørket kan give udfordringer i trafikken? Så er du ikke alene.

På søndag går vi over til vintertid og stiller urene en time tilbage, og dermed bliver de lyse dage erstattet med mørke eftermiddage og tidlige aftener. For mange danske bilister betyder det samtidig udfordringer i trafikken, viser en ny undersøgelse, som Kantar Gallup har foretaget for Gjensidige Forsikring.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen tilkendegiver 81 procent af de adspurgte, at de synes, at det kan være svært at se cyklister i mørket, 68 procent giver udtryk for, at fodgængere kan være svære at se, mens 58 procent, at motionister er vanskelige at få øje på i mørket.

Kun fem procent synes ikke, det er svært at se cyklister, fodgængere eller motionister i mørket.

Brug mere tid

I samme undersøgelse erkender næsten halvdelen af de danske bilister, at de er endt i farlige situationer, fordi de har overset en cyklist i mørket.

Og de høje tal bør få både bilister og 'bløde' trafikanter til at tænke sig om og tage sig en række forholdsregler i forbindelse med starten på de mørke måneder, mener Henrik Sagild, der er skadedirektør i Gjensidige Forsikring.

- Som bilist har du kun meget få øjeblikke til at bremse op, hvis der pludselig dukker en cyklist eller fodgænger op i mørket, så derfor bør man som udgangspunkt sørge for at bruge mere tid på at orientere sig, inden man eksempelvis foretager et sving, lyder det fra Henrik Sagild i pressemeddelelsen.

- For cyklister gælder det selvfølgelig, at man altid skal have lys på. Men derudover kan reflekser gøre en kæmpe forskel i forhold til at blive synlig i trafikken både for cyklende og gående, og det er en meget lille ting at sørge for i forhold til, hvor meget mere sikker man bliver i trafikken, lyder det fra Henrik Sagild.