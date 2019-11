Mor og søn fra Vejle stjal bil gennem udlejningsapp

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Planlægger man at stjæle en bil, så er det nok ikke så smart at gøre det gennem en biludlejningsapp, der har ens adresse og kreditkortoplysninger.

Men det var en mor og søn tilsyneladende ligeglade med, da de stjal en bil gennem udlejningsappen SnappCar.

Tirsdag aften i sidste uge skrev de til ægteparret Natja og Allan Bahn fra Horsens, som udlejer deres Citröen C4 Grand Picasso gennem udlejningsappen SnappCar. Mor og søn ville gerne leje bilen.

- Jeg afviste dem først, fordi det var sent på aftenen. Men så skrev kvinden, at hun havde brug for en bil for at komme på arbejde, da hendes egen var på værksted. Vi ville selvfølgelig gerne hjælpe, så det endte med, at vi godkendte, og hun kom sammen med sin søn for at hente bilen, siger Allan Bahn til Ekstra Bladet.

Afleverer aldrig bilen

Torsdag aften skulle kvinden aflevere bilen tilbage klokken 21.30, men hun dukkede aldrig op. Klokken 22 forsøgte Allan Bahn at få fat i kvinden, men hun tog ikke telefonen. Efter mange opkald besluttede han sig derfor for at køre til Vejle, hvor kvinden bor, og hente bilen selv.

- Hun åbnede døren og sagde, at hun ikke havde lejet en bil. Da jeg så sagde, at jeg godt kunne kende hende, og at det var hendes bruger, der stod på bookningen, så indrømmede hun det, men sagde så bare, at det var hendes søn, der havde bilen, og hun ikke vidste, hvor han var. Hun var forholdsvis ligeglad og kold, da vi sagde, at vi ville ringe til politiet, siger Allan Bahn.

Politiet ankom til stedet. De talte med både Allan Bahn og kvinden. Bilen er nu efterlyst af politiet, og mor og søn er anmeldt for at have stjålet den.

Samtidig har parret lagt en efterlysning op på Facebook.

- Det er virkelig dumt at aflevere alle sine oplysninger, hvis man vil stjæle en bil. Men det virkede ikke til at genere hende, siger Allan Bahn.

Der er endnu intet nyt om sønnen eller bilen. Bilen er forsikret, men der er en regel om, at den skal være væk i 28 dage, før den bliver erstattet. For Allan Bahn betyder biltyveriet, at han nu må ud og leje en bil, fordi han skulle have brugt Citröenen som mandskabsbil i sit tagdækkerfirma.

- Det er vildt irriterende. Det er ikke noget, som vi ligger søvnløse over, men det er mærkeligt. Det er faktisk tragikomisk, siger Allan Bahn.

Har du oplysninger om bilen, der kan ses på Facebook-opslaget, skal du kontakte politiet.