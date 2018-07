Motorsport for alle: Her kan blinde med benzin i blodet køre rally

Indien afholder hvert år et særligt rallyløb, hvor blinde og seende skal samarbejde om at nå i mål

Ayrton Senna, Michael Schumacher eller Alain Prost. Mange vil med stor sandsynlighed se en af de tre succesfulde Formel 1-kørere for deres indre øje, hvis de bliver bedt om at definere prototypen på en racerkører: Alle tre var i deres velmagtsdage veltrænede unge mænd med falkeblik, der gik til opgaven med lige dele mandsmod og dødsforagt.

Det giver dog ikke umiddelbart plads til ret meget forskellighed i den oktanfyldte sport, og det vil man gerne lave om på i Indien. Her afholder man derfor hvert år et racerløb, hvor blinde og seende deltager på lige fod.

Alle med en bil kan køre med i løbet, og mens den seende får ansvaret for at føre bilen, får den blinde rollen som navigatør.

Det kan måske umiddelbart lyde som en svær opgave, men hver bil får udleveret ruten skrevet i punktskrift, så navigatøren kan læse den højt undervejs. Det skriver mediet Jalopnik.

Handler om relationer

Løbet adskiller sig altså ikke voldsomt meget fra et almindeligt rally, når det kommer til ansvarsfordelingen i kabinen. Men det betyder ikke, at der er lagt op til samme grad af vilde hop og udskridninger, som vi kender det. Løbet har nemlig det tvist, at det gælder om at holde en bestemt hastighed frem for at nå først i mål.

Kørerne vil derfor både blive straffet i tilfælde, hvor de når for hurtigt frem til kontrolposterne undervejs, og når de kører for sent forbi dem.

Det bunder blandt andet i, at løbet ikke handler så meget om at køre stærkt som om at opbygge relationer mellem seende og blinde gennem samarbejdet i bilen.

Overskud går til velgørenhed

Løbet, der blev afholdt for 12. gang i år, er samtidig en fundraiser, og overskuddet går ifølge Facebook-eventet for løbet i 2016 til øget 'velfærd for synshadicappede og uddannelse til dårligt stillede børn'.

Arrangørerne fra Mumbai Rally skriver desuden på deres Facebookside, at løbet gennem de seneste år har været med til at bygge flere skoler.

Ifølge Jalopnik afholdes løbet forskellige steder i Indien hvert år, og deltagertallet er angiveligt ret højt: Ofte er op mod 85 biler med i løbet.

