Motorvej har fået et ekstra spor: Bilister sparer tusindvis af timer

De hårdtprøvede bilister på Fynske Motorvej kan glæde sig over, at de tilbringer væsentligt færre timer på at sidde i kø, efter at en udvidelse mellem Middelfart og Nr. Aaby har betydet, at der er tre spor i stedet for kun to på motorvejsstrækningen.

Siden det tredje spor mellem Middelfart og Nr. Aaby blev taget i brug i 2014, har det mindsket trængslen på strækningen markant.

Det viser en ny beregning fra Vejdirektoratet, oplyser de i en pressemeddelelse.

Samlet set sparer trafikanterne på strækningen årligt 152.000 rejsetimer.

Besparelserne i rejsetid skal ses i lyset af, at mængden af trafik på Fynske Motorvej generelt er steget med 25 procent siden 2010, hvorfor det altså uden det tredje spor ville have set markant værre ud i dag end før udvidelsen.

- Efter at have været belastet af tæt trafik gennem en årrække er det en fornøjelse at se, at det er blevet både nemmere og mere sikkert at komme frem på Fynske Motorvej efter udvidelsen med et tredje spor. Vejdirektoratets analyse bekræfter derfor projektets store betydning - ikke alene for Fynboerne, men også for de mange trafikanter, der rejser mellem Vest- og Østdanmark, siger transportminister Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

- Jeg er opmærksom på, at rigtig mange projekter rundt omkring i landet kalder på lignende investeringer, og de nye beregninger understreger vigtigheden ved en bred infrastrukturaftale. I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at der med den stigende trafik på vejene følger også mere vejstøj, som generer naboerne, siger han.

Højere hastighed

På strækningen er hastigheden i østgående retning i gennemsnit steget med cirka 12 km/t i myldretidstrafikken om eftermiddagen.

I vestgående retning er hastigheden også steget med mellem 11- 36 km/t i morgenmyldretiden. Desuden er hastigheden over Lillebæltsbroen steget, fordi trafikanterne ikke holder i kø ved Nr. Aaby.

- Tidligere kunne trafikanterne ofte ikke køre stærkere end 80 til 90 km/t på motorvejen. Efter udvidelsen er hastigheden steget markant som følge af det tredje spor, og trafikanterne sparer samlet set 152.000 rejsetimer hvert år, siger Andreas Egense, afdelingsleder i Vejdirektoratet

Da man tilbage i 2010 besluttede at gennemføre udvidelsen, forventede man, at projektet var en god investering for samfundet med en samfundsøkonomisk forrentning på 8,5 procent.

Evalueringen viser, at investeringen har været endnu bedre end forventet med en samfundsøkonomisk forrentning på 12,7 procent.

Sparer snart flere timer

Netop nu er også strækningen fra Nr. Aaby til Odense V ved at blive udvidet med et tredje spor, og man forventer at kunne åbne det ekstra spor inden udgangen af 2022.

Når det sker, vil trafikanterne forventeligt spare yderligere 359.000 rejsetimer om året. Strækningen fra Nr. Aaby til Odense V er 24 km lang, mens den allerede udvidede strækning mellem Nr. Aaby og Middelfart er 12 km.

