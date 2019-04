Mr. Beans anonyme motorvejsmissil skal på auktion

Havde Rowan Atkinson gjort brug af sin private bil i TV-serien Mr. Bean, havde det ikke været nødvendigt for seriens folkekære hovedperson at bruge en lænestol som førersæde på taget af sin Mini Cooper.

I 1991 investerede skuespilleren nemlig i en Mercedes-Benz E-Klasse, hvis sæder sandsynligvis har matchet lænestolen, når det kom til komfort. Det var dog ingen almindelig tysk direktørvogn, Rowan Atkinson i sin tid købte, men den særligt eftertragtede 500E-model.

En bil, som Mercedes udviklede sammen med sportsvognsproducenten Porsche, og som kom til Storbritannien i bare 29 eksemplarer. Atkinson har ejet bilen af to omgange, men nu skal den under hammeren hos auktionshuset Classic Car Auctions, CCA.

Det skriver bilmediet TopGear.

310.000 sjove kilometer

Det fremgår ikke af salgsopslaget hos CCA, hvad bilen er vurderet til at indbringe. Rowan Atkinson har ikke sat nogen mindstepris, men som mange andre brugte Mercedes-modeller fra 1990'erne har bilen efterhånden kørt temmelig langt.

I alt 310.000 kilometer er det blevet til i bilens 28 år lange liv - eller knap otte gange rundt om Jorden.

Det er dog de færreste udkørte taxaer, der har en V8-motor som Rowan Atkinsons 500E. Samarbejdet mellem Porsche og Mercedes skabte en bil, der nok lignede en almindelig E-Klasse for det utrænede øje, men gemte på kræfterne fra en sportsvogn under motorhjelmen.

Ifølge TopGear tog de tyske bilbyggere V8-motoren fra Mercedes' SL-model og kombinerede den med større bremser, nye støddæmpere og et ganske diskret skørtesæt.

Resultatet var en håndbygget direktørvogn med 320 hestekræfter, der kunne nå fra 0 til 100 km/t. på bare 5,5 sekunder.

Står ikke helt skarpt

Bilen, som nu skal på auktion, har været i Rowan Atkinsons hænder i de første fire og seneste to år af sit liv. Indimellem har bilen haft samme ejer gennem 23 år, men det betyder ikke, at den er i helt uspoleret stand.

Auktionshuset skriver i en pressemeddelelse, at der må påregnes lidt arbejde, hvis den skal stå helt skarpt.

Det kan tyde på, at den kraftfulde Mercedes ikke har fået lov at samle støv i garagen hos Rowan Atkinson. Den 64-årige skuespiller er kendt for at være bilentusiast af rang, og han har blandt andet ejet et eksemplar af den supereksklusive McLaren F1 - en bil, han også har formået at køre galt i to gange.

Atkinsons Mercedes-Benz 500E skal under hammeren i Warwickshire 25. maj.

