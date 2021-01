Muligt danskerhit kan nu bestilles

Skoda åbner nu for bestilling af elbilen Enyaq iV, der har potentiale til at blive en populær model blandt danskerne

Over især de seneste to årtier har tjekkiske Skoda været et populært valg hos de danske bilkøbere. Og vil man gerne køre på sommerferie i en elbil med god plads fra det tjekkiske mærke, er der gode nyheder. Skoda åbner nemlig nu for, at man kan forudbestille elbilen Enyaq iV og blive blandt de første til at få Skodas nye elbil til sommer.

Forudbestillingen er gratis og uforpligtende, og når man forudbestiller en Enyaq iV, bliver man automatisk kontaktet af en Škoda-forhandler, når de danske priser er på plads senest i næste måned.

I første omgang er det modellerne Enyaq iV 60 og Enyaq iV 80, der kommer til Danmark. Når sommeren går på hæld, kommer Enyaq iV 50, inden topmodellerne Enyaq 80x iV og Enyaq iV RS, som begge har firehjulstræk, følger senere på året.

Nu får dansk favorit længere rækkevidde

I første omgang kan man vælge mellem to forskellige udgaver af Enyaq iV. Foto: Skoda

Skoda lover god rummelighed for hele familien. Foto: Skoda

Så langt kan de køre

Når de to første modeller kommer på markedet, nemlig 60 iV og 80 iV, står valget mellem to forskellige batteristørrelser. Enyaq 60 iV har et batteri på 62 kWh og en elmotor på 132 kW, svarende til 179 hk. Rækkevidden på en opladning er 390 km.

Vil man have den længste rækkevidde af alle modellerne, skal man vælge Enyaq 80 iV. Den har et batteri på 82 kWh, en elmotor på 150 kW (204 hk) og en rækkevidde på op til 537 km på en opladning.

Begge modeller kan oplade med 11 kW AC tilsluttet en ladeboks, og de kan udstyres med hurtigladning på henholdsvis 100 kW DC og 125 kW DC. Så tager det 38 minutter at oplade Enyaq 80 iV fra 5 til 80 procent.

