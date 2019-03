Muligt gennembrud: Elektrisk sportsvogn lader som benzinbil

Oldefar grundlagde sportsvognsproducenten Porsche. Far stod bag superbilen Bugatti Veyron. Og nu vil næste generation i skikkelse af Anton Piëch indgravere sit navn i familiens stamtræ med en superbil, der kan blive et gennembrud for elektriske biler.

Bilen hedder Piëch Mark Zero og er ifølge Anton Piëch udstyret med en ny type batteriteknologi, som gør den i stand til at lade med næsten samme hastighed som en benzin- eller dieselbil.

Bare fire minutter og 40 sekunder tager det angiveligt at fylde batteriet op til 80 procent kapacitet, hvilket vil give en rækkevidde på 400 kilometer. Og beholder man laderen i lidt længere, får man i alt 500 kilometer ud af bilens tre batterier.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Car and Driver.

Varmen er afgørende

Piëch Automotive, der har hjemme i Schweiz, har vist bilen frem for første gang på biludstillingen i Genève. Der er stadig tale om en konceptbil, der ligger et godt stykke fra at være produktionsklar, og informationerne om den er derfor sparsomme.

Piëch har dog løftet sløret for en flig af detaljerne bag den påståede opladningstid. Ifølge Teknikens Värld adskiller batteriteknologien sig fra den, der ligger i dagens elbiler, ved ikke at blive helt så varm, når batteriet lades op. Bare 15 grader vil temperaturen angiveligt stige ved ladestanderen.

Det kan måske lyde som lidt af en detalje, men har stor betydning for, hvor hurtigt strømmen kan sendes ind i batteriet.

'For godt til at være sandt'

Det er til gengæld uklart, hvor store krav det stiller til ladestanderen at barbere så meget tid af opladningsfasen. Ifølge Car and Driver har Piëch Automotive brugt en ladestander fra kinesiske Qingdao Tgood til at nå den hurtige ladetid.

De mange ubekendte faktorer omkring batteriteknologien i Piëch Mark Zero får flere bilmedier - herunder Car and Driver - til at stille sig skeptiske overfor, om projektet kan realiseres.

Car and Driver går så langt som til at skrive, at 'det er næsten for godt til at være sandt', at bilen kan lade op så hurtigt.

Trods Anton Piëch' familiære bånd til Volkswagen og Porsche står Piëch Automotive på egne ben. Teknikens Värld skriver, at producenten håber at kunne sende de første eksemplarer af Mark Zero-modellen på gaden om tre år.

