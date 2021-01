Myndigheder afviser: Der er ikke fejl på Tesla

Amerikanske myndigheder fastslår nu, at Tesla'er ikke accelererer pludseligt og utilsigtet

Den amerikanske trafikmyndighed National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) oplyser, at organisationen ikke vil indlede en formel undersøgelse af 662.000 Tesla-biler efter påstand om pludselig utilsigtet acceleration (SUA).

NHTSA begyndte at undersøge påstandene om utilsigtet og pludselig acceleration i januar sidste år, efter der var forlydender om, at biler bygget i 2013 kunne være ramt af fejlen.

Nu har NHTSA undersøgt 232 klager, herunder 203 uheld, hvor brugerne af bilerne har påstået, at deres Tesla har accelereret pludseligt og utilsigtet.

Myndigheden er dog kommet frem til, at der ikke er tale om en fejl på Tesla-modellerne, som tæller Model S, Model X, Model Y og Model 3 bygget mellem 2021 og 2020.

I sin konklusion af de 232 klager samt 203 uheld skriver NHTSA, at hændelserne skyldes 'forkert anvendelse af pedaler'.

'NHTSA fandt ingen tegn på fejl i pedalsamlinger, motorstyring eller bremsesystemer, som bidrog til hændelserne,' lyder det videre.

Ifølge Washington Post er NHTSA's konklusion, at episoderne skyldes, at chaufførerne har taget fejl af bremsen og speederen.

Unøjagtigt

I redegørelsen oplyser NHTSA videre, at der ikke er beviser for, at chaufførerne tager fejl af bremse og speeder på grund af 'designfaktorer'.

'Teorien om en mulig elektronisk årsag til SUA i de pågældende biler er baseret på unøjagtige antagelser om systemdesign og logdata,' skriver NHTSA.

Myndigheden frikender altså Tesla, og allerede i fjor, da påstanden om SUA opstod, var Tesla selv også ude at afvise, at fejlen overhovedet kunne opstå.

På Teslas danske hjemmeside kan man læse mere om det.

