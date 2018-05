Mystisk bil set på p-plads: Er dette den stjålne luksus-Audi fra Jylland?

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller SMS eller MMS på 1224 (koster alm. takst)

Klokken er 21.45, da to mørke biler fredag 11. maj ruller ind på parkeringspladsen i Valby.

Den ene er en lettere sænket Audi Q5 firehjulstrækker med store fælge og et punkteret fordæk, mens den anden forbliver utydelig på de mørke overvågningsbilleder. Audien bakker hurtigt og lidt halvhjertet ind i en parkeringsbås, og fire personer stiger ud af de to biler.

De hjælpes ad med at flytte noget fra firehjulstrækkeren til bagagerummet på den ukendte bil og må gå flere gange frem og tilbage, før de syv minutter senere smækker bagklappen og forlader stedet - tre i den ukendte bil og én til fods.

Audien får lov at stå tilbage med nøglen på det ene fordæk, og efterhånden som weekenden går, stiger interessen omkring den. En parkeringsvagt er forbi bilen to gange og udskriver ved begge lejligheder en parkeringsafgift til den. Han spørger også i Garant, der bruger pladsen til kundeparkering, om de kender bilen - men det er der ingen, der gør.

I forretningen har man dog også studset over Audien og været urolig for, om nogle ville løbe med den dyre bil, når nu nøglen lå på dækket. Men det var muligvis allerede for sent at forhindre, da bilen rullede ind på pladsen.

Den sorte Audi er ikke bakket helt ind i båsen, og på fordækket ligger nøglen. Foto: Mathias Gram

Karakteristiske 80'er fælge

Den sænkede Audi minder med sine lidt specielle, store fælge nemlig meget om den Audi Q5, der natten til fredag blev stjålet fra Jysk Engros Bilhandel i Viborg sammen med fem andre luksusbiler.

- Det ligner den godtnok! Den har også de samme BBS-agtige fælge, udbryder indehaveren af Garant-forretningen, Claus Nielsen, overrasket, da Ekstra Bladet viser ham et billede af den stjålne Audi fra Viborg.

De seks biler, der blev stjålet fra forhandleren i Viborg, har en samlet værdi på over en million kroner. Tyveriet har derfor efterladt den forholdsvis nyetablerede bilforhandler i et økonomisk mareridt, fordi bilerne endnu ikke var forsikrede.

- Jeg får nul og niks tilbage. Derfor er jeg lidt desperat for at få dem at se igen, sagde Danny Hansen, den ene af to indehavere bag den viborgensiske bilforhandler umiddelbart efter tyveriet.

Foruden den sorte Audi Q5 fra 2008 kørte tyvene med en Volvo V70 fra 2008, en Mini Cooper S fra 2005, en sort BMW 3-serie fra 2009, en Mercedes-Benz B-klasse fra 2007 og en C-klasse.

Volvo, Mini Cooper, B- og C-klasse er siden fundet igen, men tyvene nåede desværre at køre B-klassen ind i et træ og sætte ild til Mini Cooperen. Dermed er det kun BMW 3-serien og de sorte Audi Q5, som mangler.

Den Audi Q5, der fredag morgen var forsvundet fra Jysk Engros Bilhandel i Viborg. Foto: Privat

Stjålne nummerplader

Den sorte Audi var Danny Hansen særligt glad for. Bare et par dage før tyveriet havde han fået bilen sænket og chiptunet, og han gik med tanker om at beholde bilen selv, da den pludselig forsvandt.

Han synes, bilen på overvågningsbillederne ser meget bekendt ud.

- Jeg er 99 procent sikker. Den er lidt sænket, og fælgene ser man ikke hver dag. Det er med stor sandsynlighed den bil, siger Danny Hansen.

Efter Ekstra Bladets henvendelser til Garant og City Parkering, der kontrollerer pladsen bag forretningen, har Midt- og Vestjyllands Politi modtaget de billeder, som parkeringsvagten tog af bilen, da han udskrev de to parkeringsafgifter.

- Vi kan bekræfte, at vi har fået billeder af en bil, der ligner en af de stjålne biler. Nummerpladerne er stjålne og kommer her fra området, siger Alex Jensen, der er fagkoordinator for efterforskningen på lokalstationen i Viborg.

Midtjyllands Politi vil nu undersøge videoovervågningen fra Garant nærmere.

Tidligere på ugen blev en mand fra Holbæk varetægtsfængslet i sagen. Yderligere en mand blev også anholdt. Sidstnævnte er løsladt igen, men fortsat sigtet for at have medvirket til tyveriet.

Audien forlader parkeringspladsen mandag eftermiddag sammen med en anden bil. Foto: Mathias Gram

Forsvinder ved højlys dag

Klokken er 15.55 mandag 14. maj, da en sort BMW ruller ind på pladsen og bakker tæt op ved siden af Audien.

Tre personer - én i hvid overdel og to i mørke - stiger ud og kredser straks om det punkterede fordæk. De sætter sig herefter tilbage på BMW'ens bagsæde. Det er uvist, hvad der sker i bilen, men efter adskillige minutter stiger de atter ud og forsvinder til fods.

Først klokken 16.07 vender de tilbage. De går målrettet efter fordækket, og den ene ryster noget - muligvis punkteringsspray - og bukker sig over dækket. Herefter fisker han nøglen frem fra dens plads og åbner bildøren.

De to andre personer forsvinder ind i den sorte BMW, og sammen ruller de to biler ud fra parkeringspladsen - tilsyneladende helt problemfrit for Audien, der kort før var punkteret.

Det er uvist, hvor den sorte Audi Q5 befinder sig nu.

Hvis man har afgørende tip i sagen, skal man kontakte politiet på 114.