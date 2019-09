Næsten en million har købt denne bil: Nu kommer der en ny

Efter knap et årti og næsten én million solgte eksemplarer er det tid til en ny Nissan Juke

Siden lanceringen af crossover-modellen Juke for ni år siden, har Nissan på verdensplan solgt lige under en million eksemplarer af den højbenede bil med det karakteristiske design.

Men nu er tiden inde til, at der skal en ny udgave af Juke på banen, og Nissan har netop løftet sløret for, hvordan modellen kommer til at se ud, og hvad kunderne kan forvente i forhold til nye features.

Nissan lover mere plads til både bagage og bagsædepassagerer i den nye Juke. Foto: Nissan

- Nissan Juke er tilbage med sin unikke identitet, endnu mere karakter, flotte præstationer og avanceret teknologi, der modsvarer førernes krav, siger Ponz Pandikuthira, vicepræsident for produktplanlægning hos Nissan Europa, i en pressemeddelelse.

- Det nye design og køreegenskaberne vil appellere til det stigende antal kunder, der vælger en kompakt crossover. Juke er blevet voksen, men den har stadig de sjove køreegenskaber, der altid har gjort den til noget særligt, siger Ponz Pandikuthira.

Mere plads

Når vicepræsidenten fremhæver, at crossover-modellen er blevet voksen, tyder noget på, at vedkommende har ret.

På de indre linjer er den nye Juke nemlig blevet mere rummelig og byder på bedre plads til både passagerer og bagage. Knæpladsen ved bagsæderne er øget med 5,8 cm, loftshøjden er øget med 1,1 cm, og bagagerumskapaciteten er øget med 20 procent til 422 l.

Juke er udstyret med en 1,0-liters 3-cylindret DIG-T-benzinmotor med turbo, som leverer 117 hk. Bilen fås med en 6-trins manuel gearkasse eller en sportslig 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse (DCT) med skiftekontakter på rattet, og med valg af køreindstillinger, Eco, Standard eller Sport, kan førerne tilpasse deres kørestil.

Juke kommer desuden med alskens moderne sikkerhedsudstyr samt diverse former for teknologi, som kan gøre oplevelsen bag rattet lettere, sjovere og mere komfortabel.

De første leveringer til kunder finder sted i slutningen af november i de europæiske lande.

