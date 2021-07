Nordiske naboer bygger ny solcellebil

Lightyear har efter en lang udvælgelsesproces endelig fundet en producent, som skal stå for udviklingen af Lightyear One

Det hollandske bilmærke Lightyear løftede tidligere på året sløret for sin første soldrevne bil, Lightyear One, som efter sigende skal kunne køre måneder uden at lade op. Nu er snakken blevet til handling, og bilen begynder snart produktion i det knap så solrige Finland.

Det er finske Valmet Automotive, som tidligere har bygget biler til Porsche, Ford og Opel, der snart også kan bryste sig af at være producent af soldrevne biler.

Det oplyser Lightyear i en pressemeddelelse.

- Vi er virkelig glade for at have fundet en produktionspartner til at bygge denne eksklusive model sammen med, siger Lex Hoefsloot, direktør i Lightyear, i pressemeddelelsen.

Foruden bilmærkets verdenspræmiere på Lightyear One er en anden model også på tegnebrættet.

Intens udvælgelsesprocess

Udvælgelsesprocessen har ifølge Lightyear selv været utrolig ‘grundig’ og ‘omfattende’, og har taget over et år, før Valmet Automotive kunne løbe med aftalen. At samarbejdet om den grønne bil endelig er faldet på plads, vækker også begejstring hos den finske producent.

- Vi er klar til at bevæge os ind på nye områder inden for fremstilling af biler, og vi er derfor glade for, at Lightyear har valgt os som deres produktionspartner, siger Olaf Bongwald, direktør hos Valmet Automotive, i pressemeddelelsen.

De første prototyper af den solglade bil bliver samlet i starten af 2022, og i midten af samme år forventer Lightyear at sætte gang i de produktionen af de omkring 1000 eksemplarer, man på nuværende tidspunkt har planer om at bygge.