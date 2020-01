Nordsjællandsk bro skal fjernstyres fra København

I Frederikssund sørger klapbroen Kronprins Frederiks Bro for, at skibe kan komme ind og ud af den sydlige del af Roskilde Fjord, mens trafikanter kan komme fra Frederikssund til Hornsherred. Hidtil er broens klapper blevet åbnet og lukket for skibene fra manøvrehuset på selve broen, men sådan vil det ikke blive ved med at være fremover.

I stedet skal broens klapper styres fra Vejdirektoratets trafikcenter i København.

Det oplyser Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Broen er klar til fjernstyring, men først skal der testes og trænes, oplyser Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet har forud for forsøget udført en del arbejder og vedligehold på broen og har opgraderet IT-systemer for at sikre en nem overgang til fjernstyring.

For trafikanterne vil den eneste synlige ændring ved forsøget være de kameraer og skilte, der bliver sat op ved broen. Derudover vil der være et par daglige åbninger af broen, selv om der ingen skibe er.

- Målet er, at trafikanterne ingen ændringer oplever i deres færden over broen på grund af vores forsøg. Her i opstarten kan trafikanterne måske undre sig over, at broklapperne åbnes et par gange dagligt, selvom der ikke er et skib, der skal igennem klapbroen. Det gør vi af hensyn til træning af brovagterne, siger Silas Nørager, projektleder i Vejdirektoratet, i pressemeddelelsen.

Teståbning af klapbroen vil ske 2 gange dagligt i perioden fra 27. januar til 2. marts og uden for myldretidsperioderne.

Flere broer skal fjernstyres

Indledningsvis rykker brovagterne kun fra manøvrehuset på selve broen til et andet hus lige ved siden af broen, hvorfra de skal træne fjernstyringen. Så er vagterne nemlig tæt på broen, hvis der skulle ske noget uventet.



Klapbroen vil blive styret fra brofogedhuset, indtil brovagterne rykker til Vejdirektoratets Trafikcenter i København.

- Efter planen rykker brovagterne til København i starten af marts, og så starter forsøget med fjernstyring for alvor. Forsøget vil køre året ud, siger Silas Nørager.

På sigt er målet at fjernstyre flere af Vejdirektoratets klapbroer. Inden det sker, laves der en grundig evaluering af forsøget i Frederikssund, og den samlede gevinst ved fjernstyring vil blive udregnet.

Opstår der problemer på broen, kan langt de fleste rettes på distancen. Kræver en hændelse assistance, er målsætningen, at responstiden for problemløsningen ikke forlænges.

