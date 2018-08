Nordsjællandske bilister er dårligst til at få bilen synet

Gå ind i det store P-Hus ved Bycentret i Helsingør på en travl shoppinglørdag og tæl til 237 biler. I teorien vil én af disse have været i politiets søgelys for manglende syn i løbet af årets første seks måneder.

959 nordsjællandske bilister er nemlig blevet sigtet for at udeblive fra syn i løbet af året, og det er ikke bare flere end i nogen anden landsdel - procentmæssigt er det også mere end noget andet sted.

Bilister i Nordsjælland råder ifølge Danmarks Statistik over et af de laveste antal biler sammenlignet med andre landsdele, men ifølge en aktindsigt, som sammenligningssitet Samlino.dk har fået hos Rigspolitiet, og som Ekstra Bladet har set, har de i flere år alligevel været notorisk dårlige til at få bilen kørt til syn.

Faktisk har Nordsjælland fastholdt en placering på toppen af listen over sigtelser siden mindst 2015.

Manglende syn giver bøder

Det til trods for, at antallet af sigtelser generelt har været faldende over hele landet de senere år.

Siden 2012 har Tafikstyrelsen haft mulighed for at udstede administrative bøder til bilister, der udebliver fra syn, og først efter 15 uger, flere advarsler og to bøder på hver 2000 kroner bliver ordensmagten involveret.

Det har tilsyneladende fået flere til at vågne op og køre forbi synshallen. I hvert fald er det samlede antal sigtelser faldet fra 17.757 i 2015 til 15.421 sidste år.

Der er dog stor forskel på udviklingen fra landsdel til landsdel. I 2015 blev 2540 nordsjællandske bilister eksempelvis sigtet for at køre udenom synshallen, mens tallet ifølge aktindsigten faldt til 2252 i 2017.

Flere biler, men færre sigtelser

Til sammenligning blev der i København, der dengang som nu har det højeste antal biler af alle landsdele, sigtet 2127 i 2015. Og antallet faldt her til bare 1401 sidste år, selv om der er næsten dobbelt så mange biler i byen som i hele Nordsjælland.

Udviklingen er desuden fortsat i København, så der nu skal en temmelig stor parkeringsplads til, hvis man vil tælle sig frem til en 'synssynder': For hver 940 biler i hovedstaden har én i teorien været i politiets søgelys i løbet af årets første seks måneder

De to landsdele, der indtager anden- og tredjepladen for sigtelser i år, er ifølge aktindsigten Midt- og Vestsjælland og Østjylland. Begge steder løber antallet op omkring 800, men fælles for de to områder er dog også, at der kører et større antal biler rundt end i Nordsjælland.

