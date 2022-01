Norge går amok i elbiler

For hver eneste benzinbil, som lige nu sælges i Norge, bliver der solgt 116 elbiler.

Det viser nye tal fra Norges Automobil-Forbund (NAF), skriver norske Nettavisen.

Faktisk viser tallene for de første 16 dage af 2022, at hele 94 procent af de, som har anskaffet sig en ny bil til privat brug, har valgt en elbil.

– Det er ny norsk rekord, og den højeste andel vi nogensinde har set, siger Thor Egil Braadland fra NAF til Nettavisen.

I løbet af de to første uger af det nye år blev der solgt 2091 elbiler til privat brug. Til sammenligning blev der kun solgt 18 benzinbiler og 49 dieselbiler i samme tidsperiode.

Kigger man tilbage mod 2021, viser tallene, at elbiler udgjorde 83 procent af det samlede salg af nye biler til privatpersoner.

Hos NAF peger de på flere forskellige faktorer som afgørende for, at der bliver solgt så mange elbiler, som er tilfældet.

Blandt andet er der foreløbigt ingen moms på elbiler, selvom den norske regering dog har luftet planer om at indføre afgifter på elbiler til over 600.000 kroner. Desuden er mange plug-in hybrider blevet dyrere fra årsskiftet på grund af højere afgifter, og NAF peger på, at det får flere til at vælge elbil. Ydermere er udbuddet af elbiler vokset, og den øgede konkurrence giver elbiler med længere rækkevidde og hurtigere opladning.

I Danmark blev der i hele 2021 solgt 24.917 elbiler. Elbilerne udgjorde dermed lige over 13 procent af det samlede salg af nye biler.