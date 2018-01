Norge storshopper elbiler: Nu er halvdelen af alle nye biler elektrificerede

Mens elbilsalget i Danmark nærmest er gået i stå, siden man stoppede med at afgiftsfritage elbiler som tidligere, køber vores naboer i Norge stadig lystigt løs af de forskellige typer af elektrificerede biler.

Således beretter flere internationale medier - blandt andre The Guardian - at mere end halvdelen af alle nye biler, der blev solgt i Norge i 2017 var elektrificerede biler.

Det vil sige, at de enten var rene elektriske biler, hybrider eller plug-in-hybrider.

Til trods for, at Norge er en af verdens største producenter af olie, har nordmændene for alvor taget elbilerne til sig takket være et generøst skattesystem, som gør elektrificerede elbiler meget konkurrencedygtig på prisen i forhold til biler, der kører på diesel eller benzin.

Ifølge The Guardian viser officielle tal fra Norge, at såkaldte zero-emission-biler - som primært er rene elektriske biler samt få hydrogen-biler - i 2017 udgjorde 20,9 procent af det samlede salg af nye biler.

Samtidig udgjorde hybrider - inklusive plug-in-hybrider - 31,3 procent af salget, hvorfor elektrificerede biler i alt udgjorde 52,2 procent af nye biler i Norge i 2017.

I Norge er elbiler fritaget for momsen på 25 procent - den ordning udløber i 2020 - ligesom flere andre fordele for elbilerne også står til at forsvinde.

Ordningen, som har fået tilnavnet 'Tesla-skatten', har flere steder mødt kritik, fordi den favoriserer dyre luksusbiler som for eksempel Tesla.

I Norge nyder ejerne af elbiler også godt af privilegier som gratis færger, parkering og genopladning i offentlige parker, ligesom de også må køre i busbanerne.

