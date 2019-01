Norges mest eftertragtede bil: Under 1000 solgt i Danmark

236 eksemplarer af elbilen Nissan Leaf rullede sidste år lydløst ud fra de norske forhandlere hver uge.

Herhjemme skulle Nissan-forhandlerne bruge lidt over fire måneder på at nå samme tal med bare 12 solgte biler om ugen. Og ikke overraskende endte de samlede salgstal et godt stykke fra hinanden. Mens nordmændene ifølge Tek.no købte 12.303 eksemplarer af den japanske elbil i 2018, kom bare 637 ifølge FDM på danske hænder.

Salgstallene var ikke desto mindre høje nok til at gøre modellen til den mest solgte elbil i begge lande. Men det er trods alt en podieplads, der betyder mere i Norge end i Danmark.

I 2018 var Nissan Leaf således også den mest eftertragtede personbil på det norske marked og endda et godt stykke foran den tidligere favorit VW Golf, der blev solgt knap 9900 eksemplarer af.

Hver tredje bil på el

Herhjemme gik titlen som den mest eftertragtede bilmodel for andet år i træk til Peugeot 208. Det er en bil, der hverken fås med elmotor eller hybridteknologi, og som udleder 79 gram CO 2 per kørte kilometer med den nyeste dieselmotor.

Ifølge FDM rullede der sidste år 8776 eksemplarer af den lille franskmand ud fra de danske forhandlere.

Helt uden klimasamvittighed er danskerne dog ikke. På top 10-listen over de mest solgte bilmodeller er der i alt fire, der kan fås som enten hybrid, pluginhybrid eller rene elbiler. Hvor stor en del af salget, de 'grønne' motortyper i alt står for, er dog svært at gennemskue.

Til sammenligning var kun én bilmodel på den norske top 15-liste drevet frem af fossilt brændstof, og de rene elbiler stod for 31,2 procent af det samlede salg. Det skriver ABC Nyheter.

Se også: For grim til p-plads: Udlejer vil fjerne families eneste bil

40.000 på venteliste

Selv om Norges mest eftertragtede bil blev solgt i en anelse flere eksemplarer end sin danske pendant, købte nordmændene faktisk færre biler end danskerne i fjor. Knap 148.000 blev indregistreret i Norge mod 220.000 i Danmark.

Elbilernes popularitet i Norge hænger sammen med, at de er fritaget for afgift, og at ejerne desuden kan nye godt af incitamenter som gratis parkering, ret til at køre i busbaner og fri passage gennem de betalingsanlæg, som er sat op rundt om flere norske byer.

Afgiftsfritagelsen betyder eksempelvis, at en norsk bilkøber kan slippe med 212.000 danske kroner for en Nissan Leaf, mens den i Danmark koster 287.000 kroner. Ifølge Ritzau står 40.000 nordmænd i øjeblikket på venteliste til en elbil, og eksperterne forventer, at næsten halvdelen af alle solgte biler i Norge vil være eldrevne i 2019.

Se også: Knap hver tredje solgte bil i Norge er en elbil