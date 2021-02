Nu åbner de flere lynladere til elbiler

Et væsentligt element i udbredelsen af elbiler er, at infrastrukturen også er på plads. Energiselskabet OK foretager nu flere investeringer på området med opbakning fra Vejdirektoratet. Det betyder blandt andet, at selskabet vil opstille flere lynladestationer ved vigtige trafikale knudepunkter landet over.

Det oplyser OK i en pressemeddelelse.

De første stationer med de nye ladere skal efter planen være klar i løbet af foråret, og de etableres for størstedelens vedkommende med opbakning fra Vejdirektoratets pulje til udbredelse af ladeinfrastruktur til elbiler.

De nye lynladestationer får til at begynde med to lynladestandere med et ladepunkt hver og en ladekapacitet på op til 350 kW. På alle stationer er OK dog klar til at opsætte yderligere fire lynladestandere, hvis der er efterspørgsel og grundlag for det.

Her skal de ligge

I alt kommer der nye ladestationer på ni forskellige lokationer landet over, og udgangspunktet er først og fremmest steder, som ligger tæt på landets motorveje. Herunder kan du se, hvor de skal ligge.

OK Nyborg, Slipshavnsvej 3, 5800 Nyborg OK Taulov, Europavej 6, 7000 Fredericia OK Ødum, Landevejen 203, 8370 Hadsten OK Ringsted, Klosterskovs Allé 2, 4100 Ringsted OK Greve, Mosede Landevej 68, 2670 Greve OK Taulov, Europavej 5, 7000 Fredericia OK Holsted, Energivej 2, 6670 Holsted Aarhus Havn, Vandvejen 7, 8000 Aarhus C Afkørsel 50, Glisholmvej 5, 5260 Odense S

