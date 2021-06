Nu åbner særlig ladestation i Danmark

Jo grønnere strøm elbiler kan lade deres batteri med, jo grønnere kørsel kan de levere. Inden længe åbner en helt ny ladestation til elbiler på Fyn, som skal sikre, at strømmen til opladningen af bilerne er grøn.

Bag ladestationen, som bliver den første af sin slags i Danmark, står OK og Vestas, og ladestationen fungerer på den måde, at den leverer vindmøllestrøm til forbrugeren, når elbilen lades op.

- Stationen vil fra starten have to lynladestandere med en effekt på op til 175 kW, der lader via et batteri, som er digitalt synkroniseret med OK’s egen Vestas-vindmølle, som står i Gilbjerg ved Billund, siger Thor Folmann Krarup, E-mobilitetschef hos OK.

Sådan fungerer det

Batteriet, som har til opgave at oplade elbilerne, får strøm fra elnettet, men har samtidig en nyudviklet software, der synkroniserer batteriet digitalt med den specifikke vindmølle. Det betyder, at når vindmøllen producerer strøm, så lader batteriet. Batterisystemet er udviklet af Vestas og bliver Danmarks største batteri i kommerciel drift.

- Ved at sikre, at elbilerne bliver ladet med grøn strøm via batteriet, også når vinden ikke blæser, sikrer vi, at persontransporten bliver elektrificeret med CO2-fri el, siger Andreas Svendstrup-Bjerre, projektleder hos Vestas inden for energiløsninger og lagring.