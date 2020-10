Nu bekræfter de: Vil bygge speciel elbil

Polestar, som er Volvos luksusbrand, har nu løftet sløret for, at elbilen Precept, der blev vist tidligere på året, nu faktisk vil blive sat i produktion.

Selv om Polestar gjorde meget ud af, at modellen ikke skulle ses som en konceptbil, så lignede Precept ikke desto mindre netop sådan én ganske meget.

Modellen blev nemlig bygget for at vise Polestars fremtidige designretning, og var ikke nødvendigvis tiltænkt at skulle gå i produktion. Men reaktioner fra offentligheden overbeviste svenskerne.

- 'Smuk. Spektakulær. Banebrydende. Vi vil se den på vejen,' skrev pressen om Precept, og folk sagde: 'Vi vil have den,' så derfor besluttede vi os for at bygge den, siger Thomas Ingenlath, adm. direktør i Polestar, i pressemeddelelsen.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Det karakteristiske design på Polestar Precept overføres nu til en produktionsbil. Foto: Polestar

Bæredygtighed er et nøgleord i valget af materialer til kabinen. Foto: Polestar

Til Kina

Ud over at bekræfte, at de faktisk vil bygge modellen, er det ikke mange informationer, som Polestar giver om den kommende model. Det ligger dog fast, at det er en elbil, og at interiøret vil blive bygget af blandt andet genbrugsplast.

- Det er Polestars ambition at bringe meget af denne bæredygtighed ind i produktionen, skriver svenskerne.

Modellen skal bygges i Kina, hvor der vil blive opført nye produktionsfaciliteter, og det er også her, at svenskerne regner med, at deres primære kunder vil være.

- Kina er et hjemmemarked for Polestar, og vi kan se større og større efterspørgsel efter bæredygtighed her. Med den nye fabrik vil vi igen hæve barren og sigter efter at producere den mest avancerede og luksuriøse elektriske bil i Kina med den laveste CO2-aftryk, siger Thomas Ingenlath.

Historien melder ikke noget om, hvornår Polestar Precept kommer på gaden.

