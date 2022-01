Nu bliver Berlingo ren elbil

Citroën lukker for salget af Berlingo med forbrændingsmotorer

'Familieflytter', 'børnecontainer' og 'Postmand Per-bil'. Ejere af den kasseformede Berlingo har, siden den blev introduceret, skullet høre på mange vittigheder og drillerier, fordi den - uagtet hvor praktisk den end er - måske ikke er den mest ophidsende bil at eje.

Nu oplyser Citroën, som står bag Berlingo-modellen, at den fremover kun vil kunne fås som 100 procent elektrisk bil, når man køber den som privatkunde.

Foruden Berlingo-modellen gælder det også for Citroën SpaceTourer, der som ny også kun vil kunne vælges i en elektrisk version.

'Denne beslutning er resultatet af en ansvarlig tilgang fra et aktivistisk brand, der understreger sit engagement i energiomstillingen og ønsker at give sine kunder en løsning for fremtiden,' lyder det fra Citroën om beslutningen bag.

Den elektriske version af Berlingoen hedder 'ë-Berlingo', og modellen er udstyret med en batteripakke på 50 kWh, hvilket giver en samlet elektrisk rækkevidde på en opladning på op til 280 km.

Elmotoren yder 136 hk, og topfarten er begrænset til 130 km/t.

Når der igen skal strøm på batteripakken, kan ë-Berlingo genoplades op til 80 procent strøm på 30 minutter med DC-ladning op til 100 kW. Ved en hjemmelader kan den kasseformede elbil lades med op til 7,4 kW, hvorfor en opladning vil tage cirka syv timer.

Præcis hvornår de nuværende benzin- og dieselmotorer udfases fra det danske modelprogram melder historien ikke noget om, men kigger man nærmere på modellen på Citroëns danske hjemmeside, står den til at være udsolgt.