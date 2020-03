Nu bliver dansk motorløb også udsat

Coronavirus får nu også konsekvenser for dansk motorsport

Motorsportsinteresserede danskere, som havde glædet sig til 18. og 19. april, hvor der skulle have været kørt åbningsløb på FDM Jyllandsringen må væbne sig med tålmodighed.

Coronavirus får nemlig også konsekvenser for dansk motorsport, hvor flere løb nu rykkes.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

Således udskydes åbningsløbet i to uger fra 18.-19. april til 2.-3. maj. Flytningen betyder samtidig, at det historiske motorløb Danish Masters Racing Festival 2020 rykker fra 2.-.3. maj til 30.-31. maj.

- Vi beklager naturligvis de gener, det medfører for både tilskuere og deltagere, men vi ser på situationen med alvor og følger myndighedernes anbefalinger, siger Betina Engholm, afdelingschef på FDM Jyllandsringen, i pressemeddelelsen.

- Kalenderen for motorsport i Danmark involverer mange parter, men med de nye datoer er det lykkedes stadig at have tilstrækkeligt med luft mellem de forskellige løb, siger hun.

Billetter er gyldige

Selvom den aktuelle coronasituation involverer stor usikkerhed, forventer FDM Jyllandsringen ikke, at det bliver nødvendigt at udskyde Åbningsløbet og Danish Masters Racing Festival yderligere, men følger naturligvis udviklingen.

- Tilskueres og deltageres helbred er selvfølgelig vigtigst, så vi følger situationen og er klar til at træffe de nødvendige forholdsregler, hvis coronakrisen fortsætter, siger Betina Engholm.

Har man allerede købt billetter til Åbningsløbet og Danish Masters Racing Festival, er billetterne gyldige på de nye datoer. De kan også refunderes ved henvendelse direkte til FDM Jyllandsringen.

Ved årets Åbningsløb er der udsigt til ganske store nyheder.

I Super GT er der debut til Ronnie Bremer, og debut er der også til den nye klasse i Danmark, TCR Denmark, hvori blandt andre Jan Magnussen skal køre. Derudover er der for første gang også DEC-langdistanceløb på FDM Jyllandsringen.

Flere Formel 1-løb og 24-timers løbet på Le Mans er også blevet flyttet.

