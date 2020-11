Nu bliver denne elbil til virkelighed

En ny stor elbil er på vej fra tyske BMW.

I 2018 præsenterede de konceptbilen Vision iNext som et bud på fremtidens elbil, og nu bliver konceptet så til virkelighed med elbilen iX, der kommer på gaden i 2021.

BMW iX'eren bliver BMW's første model, der er baseret på en ny platform. Den skal bane vejen for nyt BMW-design, mere bæredygtighed, køreglæde, alsidighed og luksus.

- BMW Group bestræber sig konstant på at genopfinde sig selv. Det er et centralt element i vores virksomhedsstrategi, siger Oliver Zipse, bestyrelsesformand hos BMW AG, i en pressemeddelelse.

- BMW iX udtrykker denne tilgang i en yderst koncentreret form, siger han.

Kraftfuld sag

De endelige tal for den kommende elbil fra BMW ligger ikke helt fast, men foreløbigt lover tyskerne en ydelse på mere end 500 hestekræfter og en tid fra 0-100 km/t på under 5 sekunder.

Samtidig ligger elforbruget på under 21 kWh per 100 kilometer. Bruttokapaciteten på batteriet er mere end 100 kWh, hvilket giver en potentiel rækkevidde pr opladning på over 600 kilometer. Her er der også tale om foreløbige tal, så hvordan tallene præcist lander må man vente med at få svar på.

Når der skal strøm på maskineriet igen, kan BMW iX hurtiglades med op til 200 kW, og det vil sige, at batteriet kan oplades fra 10 til 80 procent af sin fulde kapacitet på under 40 minutter. Hertil kommer, at der inden for ti minutter kan føres nok energi til batteriet til at øge bilens rækkevidde med mere end 120 kilometer.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Baglygterne er de smalleste nogensinde på en serieproduceret BMW. Foto: BMW

Rent størrelsesmæssigt kan BMW iX sammenlignes med en BMW X5 i længde og bredde, har næsten samme højde som en BMW X6, og størrelsen på hjulene sender tanker til en BMW X7.

Dermed tegner det også til, at modellen bliver konkurrent til elbiler som Mercedes-Benz EQC, Audi e-tron og Tesla Model X.

Produktionen af BMW iX starter i anden halvdel af 2021 på BMW fabrikken i Dingolfing i Tyskland.

Den danske lancering finder sted i november måned 2021. I løbet af året op til lanceringen vil BMW kommunikere endnu flere detaljer om den nye store elbil - derunder danske priser.

