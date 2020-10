Nu bliver denne type bilister mere grønne

Det er ikke kun de danske privatbilister, som er vilde med elbiler og plug-in hybrider.

Også landets firmabilister får i stigende grad øjnene op for, hvad helt eller delvist elektriske biler kan tilbyde.

Elbiler og særligt plugin-hybrider udgør således en hastigt voksende andel af de nye firmabiler, viser helt nye tal fra Nordania Leasing, som er blandt landets største leasingselskaber.

Selv om syv ud af ti firmabiler fortsat kører på diesel, ulmer interessen for de elektrificerede biler hos firmabilisterne.

Mere end 10 procent af de nye firmabiler hos Nordania Leasing er nu plugin-hybrider, så de sammen med elbilerne nu udgør 14 procent af de firmabiler, der er sendt på vejene i årets tre første kvartaler. Til sammenligning var andelen på lige knap 10 procent efter første halvår, og i hele 2019 lå andelen på yderst beskedne 0,5 procent.

Øget fokus og større udvalg

Bilproducenterne bygger flere plug-in hybrider og elbiler end nogensinde før, og det smitter naturligvis også af på firmabilisternes valg. Men ifølge Nordania Leasing skyldes fremgangen også et øget fokus på grønne firmabiler hos firmaet selv.

- Vi har stort fokus på at tilbyde vores kunder attraktive muligheder for at øge andelen af elektrificerede biler i flåden. For brugerne er det ikke mindst muligheden for at bestille en ladestander, der bliver leveret og installeret sammen med bilen, som gør en forskel. Vi har altså gjort det lige så let som at bestille en konventionel firmabil, siger Jens Haarmark Nielsen, som er chef for fleet management hos Nordania Leasing.

For første gang nogensinde er en plugin-hybrid på top 10-listen over Nordania Leasings mest populære firmabiler. Det er SUV'en Ford Kuga, der er strøget direkte ind på en 8.-plads på listen, og som nu er udsolgt for i år.

- Mange af modellerne i top-10 kan naturligvis fås som plugin-hybrid, men Ford Kuga skiller sig ud ved nærmest udelukkende at blive valgt som plugin-hybrid. Det er første gang, vi oplever den tendens blandt vores mest populære bilmodeller, siger Jens Haarmark Nielsen.

