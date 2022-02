Nu bliver deres dieselbiler mere grønne

Den tyske bilgigant Audi vil som så mange andre bilproducenter gå over til at bygge langt flere elbiler. Faktisk vil Audi fra år 2026 udelukkende lancere nye modeller, som er 100 procent elektriske.

Men indtil da skal der spilles på alle tangenter i jagten på at blive mere klimavenlig, og derfor åbner Audi nu for, at mange af mærkets aktuelle sekscylindrede dieselmotorer kan køre på den mere bæredygtige HVO-diesel.

Det oplyser Audi i en pressemeddelelse.

HVO-diesel, som står for Hydrotreated Vegetable Oil, er en biologisk diesel, som kan det samme som traditionelt fossilt diesel, selvom det er lavet af brugt madolie. Efter sigende skulle HVO kunne spare 70-95 procent CO2 sammenlignet med fossil diesel.

Gælder disse

Alle Audis V6-dieselmotorer med en ydelse på op til 286 hk, der udleveres til ejerne fra midten af februar, kan tankes med HVO-diesel. Motorerne findes i modellerne A4, A4, A6, A7, A7, Q7 og Q8. Senere vil også Q5 og A6 Allroad med 245 hk også kunne tankes med HVO-diesel.

I Europa er de firecylindrede dieselmotorer i Audi A3, Q2 og Q3, som er blevet produceret siden juni 2021, desuden også frigivet til HVO-diesel. I de modeller, som er baseret på den modulopbyggede langsgående platform, har R4 TDI-motoren i modelrækkerne A4, A5, A6, A7 og Q5 været HVO-kompatibel siden midten af sidste år i Sverige, Danmark og Italien, da efterspørgslen på markedet hidtil har været størst i disse lande.

HVO-diesel fås i dag på over 600 tankstationer i Europa - de fleste af dem i Skandinavien, hvor miljøkravene er særligt skrappe.