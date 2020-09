Nu bliver det billigere at lade elbilen

Skal du lade din elbil, bliver det fremover væsentligt billigere at gøre det hos udbyderen Clever, som er blandt landets største af slagsen. I hvert fald for de elbilejere, der ikke allerede er kunder hos Clever.

I en pressemeddelelse oplyser Clever, at de sænker prisen på løssalg af opladning på det åbne offentlige ladenetværk.

Prisen falder fra 6 kr. til 3,50 kr. pr. kWh for normal- og hurtigopladning og til 5,00 kr. pr. kWh for lynopladning. De nye priser træder i kraft 1. oktober 2020. Normalopladning er op til 22 kW, hurtigopladning er fra 22 kW til 99 kW, mens lynopladning er 100 kW og derover.

Kan ændre sig

Hos Clever understreger de, at priserne på opladning af elbiler afhænger af, hvad man fra politisk side gør i forhold til afgifterne.

Prisnedsættelsen hviler nemlig på den forudsætning, at afgifterne holdes i ro, for ellers stiger priserne for forbrugerne.

- Det er vigtigt for mig at sende det klare signal, at priserne hviler på en forudsætning om, at afgifterne til opladning af bilerne i de kommende kritiske år fortsat er attraktive, siger Casper Kirketerp-Møller, direktør i Clever, i pressemeddelelsen.

Han henviser til Eldrup-kommissionens anbefaling om at afskaffe lave afgifter på el til opladning med udgangen af 2021 og dermed gøre det dyrere for de danske forbrugere at køre på el.

- Følges anbefalingen af politikerne, skyder vi den grønne omstilling i foden. Elafgiften er normalt tre gange så høj som afgifterne på fossile brændsler, og på den måde har olie en klimaskadelig konkurrencefordel fra start, siger Casper Kirketerp-Møller.

