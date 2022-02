Nu bliver det lettere at lade delebiler

Det stigende salg af elbiler skaber trængsel ved ladestanderne, og nu vil delebilselskabet Share Now gøre sit til, at kunderne får lettere ved at finde en ledig ladestander.

Firmaet oplever nemlig, at mange har problemer med at finde en ledig ladeplads, og derfor åbner selskabet nu for opladning ved de fire største ladeoperatører i Danmark: E.ON, Clever, Spirii og IONITY.

Delebiler

Konkret betyder det, at brugerne af Share Nows bybiler frit kan vælge mellem ladestandere fra de fire operatører, og dermed får de mange flere lademuligheder.

Særligt når det gælder delebiler, er det vigtigt, at brugerne ikke oplever snesevis af problemer, når de sætter sig ind bag rattet, lyder budskabet.

- Vi er her for at nedbringe privatbilismen, og det kan vi kun gøre, hvis vi kan tilbyde et attraktivt alternativ til en privat bil. Derfor har vi en bred flåde af biler, så vi kan dække flest mulige behov, men det skal samtidig være så nemt og enkelt som overhovedet muligt at bruge vores biler - også når det gælder opladning, siger Morten Jakobsen, direktør i Share Now, i en pressemeddelelse.