Nu bliver det lettere at være elbilejer i denne landsdel

Både for de, der skal flyve fra Esbjerg Lufthavn, og for øvrige trafikanter bliver det i fremtiden lettere at få strøm på bilen, hvis man er elbilejer og befinder sig i den sydvestlige del af Jylland. Ladeoperatøren Clever og Esbjerg Lufthavn har nemlig sammen besluttet at etablere en ny lynladestation med otte ladepunkter på Esbjerg Lufthavns parkeringsområde.

Lynladerne kan lade med op til 300 kW, hvilket især vil komme de elbiler, der kan lade allerhurtigst, samt fremtidens elbiler til gode.

Laderne bliver placeret tæt ved motorvejen, så de er let tilgængelige for flest mulige elbilejere.

Ifølge Clever giver placeringen af ladestanderne god mening, fordi den imødekommer 'et naturligt behov' hos de rejsende og dem, der venter på de rejsende i ankomsthallen.

- Men også fordi lufthavnen ligger centralt placeret i Vestjylland. Offentlige ladestandere er et vigtigt supplement til hjemmeopladningen, som mange vestjyske bilister allerede har taget til sig. Med de nye ladestandere får alle elbilister i området nemt ved hurtigt at lade deres elbil, siger Casper Kirketerp-Møller, som er direktør i Clever, i en pressemeddelelse.

Ladestanderne vil være tilgængelige døgnet rundt, og da de er offentlige, vil alle elbilejere kunne benytte dem.

Bedre muligheder

Clever har planer om at etablere over 10.000 offentlige ladepunkter i Danmark inden udgangen af år 2025, og på Esbjerg Lufthavn, der er ejet af Esbjerg Kommune, vækker det glæde, at otte af ladepunkterne nu åbner ved lufthavnen.

- En moderne lufthavn skal skabe de bedste rammer for de rejsende, og med Clevers nye lynladere sikrer vi, at elbilister får de bedste muligheder, der findes på markedet. Esbjerg Lufthavn arbejder aktivt på at gøre transporten grønnere, og derfor er det også helt oplagt for os også at bidrage til grønnere faciliteter for bilisterne – både til gavn for vores egne rejsende og dem, der af andre grunde måtte lægge vejen forbi, siger Susanne Kruse Sørensen, der er lufthavnschef i Esbjerg Lufthavn.

Clever tilbyder i dag opladning på omkring 1500 åbne, offentlige ladepunkter i hele landet.

