Nu bliver det markant lettere at lade her

Der er et markant løft af ladestandere i parkeringshuse på vej i København.

I løbet af 2022 vil der således blive etableret næsten 500 nye ladepunkter i indre København. Bag de nye ladere står Jeudan, der ejer nogle af Københavns mest centrale parkeringshuse, og de har indgået en aftale med ladeoperatøren Clever om at etablere 480 ladepunkter i Jeudans parkeringshuse i løbet af 2022.

Det oplyser parterne i en pressemeddelelse.

Mens Jeudan ejer parkeringshusene, skal Clever stå for opsætningen og driften af ladestanderne i de fem parkeringshuse.

Clever har ved udgangen af 2021 godt 680 ladepunkter i København. Aftalen er dermed knap en fordobling af Clevers nuværende ladepunkter. Ifølge Clever vil de nye ladepunkter gøre det markant nemmere at køre elbil i København.

- Elbilisterne får nu nemmere ved at lade bilen, mens de er på arbejde eller besøger Indre By. At man kan lade i et p-hus som besøgende er helt afgørende for at få hverdagslivet med elbil i København til at køre, siger Casper Kirketerp-Møller, som er direktør i Clever.

De fem parkeringshuse, som Jeudan ejer og driver, ligger i henholdsvis Dronningens Tværgade, Gl. Mønt, Sankt Annæ Plads, Amerika Plads og Wildersgade.

De 480 ladepunkter vil i løbet af 2022 blive opsat i alle fem parkeringshuse.

Jeudan forventer desuden yderligere 325 ladepunkter opsat på parkeringspladser i gårde og udenomsarealer ved virksomhedens 200 ejendomme i København og på Frederiksberg inden udgangen af 2025.