Nu bliver Volvo endnu mere kinesisk

Made in China: Den populære Volvo XC60 kan nu købes som importvare fra folkereplikken Kina

I 2014 lancerede Volvo en reklamefilm, ’Made by Sweden’, hvor den svenske fodboldstjerne Zlatan Ibrahimovic kørte rundt i Sveriges uberørte vinterlandskab, mens han reciterede ’Du gamle, du fria’.

Det var nationalromantik for fuld skrue, og reklamen blev et viralt hit.

Siden er Volvo kun blevet mere og mere kinesisk. Seneste skridt for Volvo i en mere kinesisk retning er, at den populære Volvo XC60, der med 97.203 solgte eksemplarer i første halvdel af 2019 har været en kæmpesucces, nu kan købes af europæere som importvare fra folkereplikken Kina. Det skriver autonews.com.

Svenske flag på sæderne

Volvo XC60 er udsmykket med svenske flag på sæderne, og den vil da også fortsat blive produceret på fabrikken i Gøteborg.

En af forklaringerne på, at bilen fremover også vil kunne købes som importvare fra Kina, er ifølge bytbil.com, at Volvo som følge af Donald Trumps handelsstrid med Kina ønsker at fodre det amerikanske marked med biler bygget i Europa. På den måde undgår man forhøjede toldsatser i USA.

De importerede XC60’ere bliver fragtet til Europa med tog.

Rejsen varer 18 dage, og første ladning af SUV’en, der i Danmark kan købes for 600.000-900.000 kroner, er allerede ankommet til stationen i belgiske Gent. Herfra vil de kinesisk producerede XC60’ere blive fragtet videre til 25 lande i Europa.

Volvo: Kvaliteten er den samme

XC60 er ikke første Volvo til at blive produceret i Kina og solgt i Europa.

I 2016 lagde den svenske bilfabrikant, der i 2009 blev overtaget af den kinesiske bilkoncern Geely, produktionen af S90 til sin fabrik i Daquing i det nordlige Kina.

- Det er de samme kvalitetskrav og kvalitetsprocedurer, uanset hvor bilerne kommer fra, udtalte Jan Larsen, informationschef hos Volvo i Danmark, dengang til Jyllands-Posten.

Kina er Volvos største marked på verdensplan.

