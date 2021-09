Nu dropper Tesla denne fordel

Hos den amerikanske elbilproducent har det været sådan, at hverver en Tesla-ejer en bekendt til at købe en ny Tesla, ville begge få en bonus.

Henvisningsprogrammet kaldte Tesla metoden, som blev brugt til at lokke nye kunder til butikken mod at tilbyde ydelser eller service den anden vej. Belønningerne har varieret meget hen over årene, og Tesla har gradvist gjort det mindre og mindre lukrativt, i takt med at salget af mærkets biler har taget fart.

I starten kunne man få gratis superladning resten af bilens levetid. Det blev sænket til seks måneders gratis superladning, og i 2019 blev det sat ned til at inkludere 1500 kilometer gratis kørsel for begge parter.

Nu har Tesla valgt helt at droppe henvisningsprogrammet.

Det skriver Tesla på sin danske hjemmeside.

'Fra 18. september 2021 er køretøjsprodukter ikke længere berettiget til henvisningspræmier,' skriver Tesla på hjemmesiden.

Tesla understreger, at for at være berettiget til tidligere henvisningsfordele, skal alle henvisningsordrer på Model S, Model X og Model 3 være afgivet mellem 1. oktober 2019 og 17. september 2021. Ordrer på Model Y skal være afgivet mellem 9. juni 2020 og 17. september 2021.

Det vil med andre ord sige, at har man købt sin Tesla inden 18. september, kan man stadig være berettiget til en bonus, såfremt man har hvervet en ny ejer eller selv er blevet hvervet gennem programmet.

Til og med 31. august er der herhjemme blevet solgt 1372 nye Teslaer i år. Det er færre end de 1819 Teslaer, der blev solgt i samme periode året for.