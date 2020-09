Nu droppes Danmarks billigste stationcar

I en længere periode har den billigste stationcar, du har kunnet købe i Danmark, været Dacia Logan MCV. Men nu er det slut.

Det rumænske bilmærke har lanceret en ny udgave af modellen Sandero, og i den forbindelse oplyses det, at Dacia samtidig dropper Logan MCV, hvis erstatning ikke kommer til Danmark. Logan MCV har ellers været Dacias mest sælgende model i Danmark.

Det skriver Jyllands-Posten.

Hvor det er farvel til Logan MCV, er det til gengæld goddag til en ny udgave af Sandero.

Der er tale om tredje generation af den prisvenlige bil, der kommer som en almindelige Sandero og den lidt højere og mere offroad-udseende Sandero Stepway.

I Danmark er der indtil videre blevet solgt 4800 styk af Sandero-modellen.

Den nye Sandero og Sandero Stepway kommer til Danmark i begyndelsen af det nye år - endnu er priserne på det danske marked ikke klar.

Den nye Dacia Sandero og Sandero Stepway har fået et friskere og mere tidssvarende design. Foto: Dacia

Elbil på vej

Hvis man gerne vil have en prisvenlig elbil, har Dacia desuden gode nyheder. Mærket vil nemlig i 2021 lancere en lille ny, høj, elektrisk model, som ifølge Jyllands-Posten kommer til at hedde Spring. Ifølge mediet vil den kunne køre cirka 200 km på en opladning.

Dacia er blandt andet kendt for at producere prisvenlige biler, og den danske importør har ifølge Jyllands-Posten tidligere meldt ud, at Dacia går efter at tilbyde Danmarks billigste elbil. Den nuværende usikkerhed om fremtidens bilafgifter gør det dog umuligt at vide, om de kan leve op til det løfte.

Til gengæld ved vi, at det nu er slut med, at Danmarks billigste stationcar er en Dacia Logan MCV.

