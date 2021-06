Nu er absurd elbil klar

Elbilen har 1914 hk og koster over to millioner euro

Den kroatiske elbilproducent Rimac har nu løftet sløret for den produktionsklare udgave af mærkets anden elbil, som i konceptversionen hed C_Two, men som nu skifter navn til Nevera.

Der bliver tale om en 100 procent elektrisk hyperbil, som stiller med intet mindre end 1914 hk og en topfart på 412 km/t.

Rimac oplyser, at bilen er udviklet og bygget til at skulle levere hidtil usete præstationer.

- Det er den her. Dette er bilen, jeg havde i tankerne, da jeg satte ud på den 'umulige' rejse for ti år siden. Alt vores hårde arbejde har resulteret i Nevera - vores rekordslående hyperbil, siger Mate Rimac, stifter og adm. direktør af Rimac Automobili.

- Denne bil blev født til at redefinere normen for præstationsbiler. Ikke kun i forhold til ydeevne - men også som en alsidig pakke, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Batteripakken i modellen er på 120 kWh. Foto: Rimac

Begrænset antal

Takket være de næsten 2000 hk og et moment på 2360 Nm kan Nevera accelerere fra 0-100 km/t på blot 1,85 sekunder. 0-160 km/t er overstået på 4,3 sekunder, mens modellen kan nå 300 km/t fra stilstand på 9,3 sekunder.

Den amerikanske ærkedisciplin, en quartermile, er overstået på 8,6 sekunder.

Rimac vil bygge blot 150 eksemplarer af Nevera, og hvert eksemplar skal bygges på mærkets egen fabrik i Kroatien.

For at sikre kvaliteten vil Mate Rimac personligt teste hvert eneste byggede eksemplar af Nevera, inden bilerne udleveres til de 150 kunder.

Prisen for en Rimav Nevera er to millioner euro, svarende til cirka 14,9 millioner kroner, vel at mærke uden afgifter og moms.