Nu er de klar med ny familiebil

Noget atypisk blev det kun til en generation af SUV'en Renault Kadjar, for den franske bilproducent har valgt at give afløseren til familiebilen et helt andet navn.

Austral hedder den nye Renault-model, der hører til i C-segmentet for SUV'er. Austral er en helt nyudviklet bilmodel, som bygger på Renaults nye CMF-CD-platform. Den kan fås i to forskellige versioner - en med traditionel træk på forhjulene og så en version med multi-link bagaksel med firehjulet styring.

Længden siger lige over 4,5 meter, mens akselafstanden ligger på 2,67 meter. Austral er 1,83 meter bred og 1,61 meter høj, og så vejer den fra 1373 kilo og sluger 500 liter bagage og fem mennesker.

På motorsiden stiller Austral med en bred palette af muligheder, der tæller alt fra benzinmotorer med 130 hk over mild-hybrider til fuld-hybrider med op til 200 hk.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Renault lover stor rummelighed i SUV'en. Foto: Renault

Der er digital instrumentering og stor touchskærm centralt. Foto: Renault

Kommer næste år

Når man sætter sig ind i en Austral, kan man se frem til et opfrisket interiør, som minder om det, man finder i den nye elektriske Megane E-Tech.

Cockpittet er således bygget op omkring den store OpenR-skærm, der kombinerer 12,3 tommer digital instrumentering med en 12 tommer lodret multimedieskærm.

For familierne med pladsbehov lover Renault, at Austral byder på gode forhold. SUV'en har 35 liters opbevaringsplads i kabinen, og lægger man sæderne ned, udvides pladsen i bagagerummet fra 500 liter til 1525 liter.

Renault Austral lanceres i slutningen af 2022 og forventes på det danske marked i begyndelsen af 2023. Oplysninger om priser og udstyrsvarianter til det danske marked er endnu ikke officielle.