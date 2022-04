Nu er den første leasingbil blevet konfiskeret

For et år siden trådte en ny lov i kraft, der gav politiet mulighed for at beslaglægge køretøjer brugt til vanvidskørsel med henblik på konfiskering.

På det år er næsten 1000 køretøjer blevet beslaglagt af politiet. I sagerne har det efterfølgende været en opgave for landets domstole at tage stilling til, om køretøjerne kan blive konfiskeret. Nu har Retten i Viborg afsagt dom i en sag om vanvidskørsel.

I sagen havde Midt- og Vestjyllands Politi beslaglagt et leaset køretøj fra en 44-årig mand, som kørte vanvidskørsel i bilen. Retten valgte af konfiskere bilen som det første leasede køretøj i landet.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

- Jeg er tilfreds med, at retten har været enige med os i, at bilen skulle konfiskeres, når den har været anvendt til vanvidskørsel – også selvom den har været leaset. Med dagens dom forventer vi, at flere leasede biler, der er blevet beslaglagt af politiet også vil blive konfiskeret ved retten, da den første sag altid er den sværeste at løfte, siger Regin Østergaard, der er specialkonsulent hos Midt- og Vestjyllands Politi og været politianklager på sagen i retten.

Vanvidskørsel i byzone

I den aktuelle sag kørte den 44-årige mand i december sidste år 122 km/t i leasingbilen på en strækning i den vestlige del af Viborg, hvor den tilladte hastighed var 50 km/t.

Kørsel med mere end 100 procent af den tilladte hastighed ved kørsel over 100 km/t betegnes som vanvidskørsel, og derfor blev den 44-årige mand ved retten idømt 20 dages betinget fængsel og tre års ubetinget frakendelse af førerretten.

Manden har 14 dage til at tage stilling til, om han ønsker at modtage dommen eller anke til landsretten.

Han blev desuden dømt til at betale sagens omkostninger.