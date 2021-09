Nu er denne familiebil klar som elbil

Navnet er langt hen ad vejen det samme, men det er også det eneste, som den nye elektriske Renault Mégane deler med den konventionelle udgave med forbrændingsmotorer.

Renault Mégane E-Tech Electric hedder Renaults nye elbil, som skal bygges på en helt ny platform til elbiler, kaldet CMFB-EV, der debuterer i Mégane, og som fremover vil danne baggrund for en række nye elbiler fra Renault.

Den franske bilproducent har høstet stor erfaring med produktion af elbiler, efter 10 år med modellen Renault Zoe, som er blevet solgt i over 400.000 eksemplarer. Nu skal den erfaring så bruges i den kommende elektriske Mégane.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Modellen kommer til Danmark til marts. Foto: Renault

Modellen er kortere end den nuværende Mégane med forbrændingsmotorer. Foto: Renault

I kabinen er der et 24 tommer display. Foto: Renault

To størrelser

Den nye Mégane E-Tech Electric kommer som udgangspunkt i to forskellige varianter, hvad angår batteristørrelse, og tre udstyrsversioner. Begge har samme nykonstruerede elmotor, der vejer 145 kg, hvilket er væsentligt mindre end den, der sidder i den nuværende Renault Zoe.

Vil man have længst rækkevidde, skal man gå efter Mégane med 60 kWh batteri, for her er rækkevidden på 470 km på en opladning. Her yder elmotoren 218 hk og med et moment på 300 Nm.

Kan man nøjes med mindre, fås den elektriske Mégane også med en batteripakke på 40 kWh, og her er rækkevidden 300 km og 130 hk motor og et moment på 250 Nm.

Begge kan lade med op til 130 kW DC og op til 22 kW AC-ladning. Det vil sige, at man kan lade 300 kilometer ekstra rækkevidde med 20 minutters lynladning.

Renault Mégane E-Tech Electric lanceres i Danmark til marts. Priser er endnu ikke tilgængelige