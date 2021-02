Nu er denne Porsche verdens hurtigste bil

Det skorter ikke på kreativitet, når bilfabrikkerne skal finde på nye måder at overgå hinanden i forskellige rekorder.

Nu har Porsche således slået verdensrekorden for den højeste indendørs hastighed med elbilen Taycan.

Det oplyser Porsche i en pressemeddelelse.

Tidligere lå rekorden for højeste topfart målt indendørs på 138,4 km/t, men den elektriske Porsche Taycan Turbo S nåede op på hele 165,1 km/t. Dermed kan Porsche nu kalde sig indehaver af titlen som Guinness World Records højeste fart opnået indendørs.

Rekorden blev sat i Ernest N. Morial Convention Centre i New Orleans i USA, som er den største sammenhængende udstillingshal i USA, hvorfor den var ideel til rekordforsøget, omend betongulvets polerede overflade var en udfordring for chaufføren i Porschen.

- Overfladen er så uforudsigelig, så glat, at du skal have fuld tillid til din bil. Det var virkelig som is, og du accelererer fuld fart mod en massiv væg, siger racerkøreren Leh Keen, som sad bag rattet af Porschen under forsøget.

Ny Porsche-model slår imponerende rekord

Ingen åbne døre

For at blive godkendt som rekordforsøg sat indendørs foreskriver reglerne, at hastighedsforsøget skal påbegyndes indenfor, og at det skal afsluttes indenfor ved, at bilen holder stille. Det vil sige, at man ikke må åbne store porte eller døre i bygningen for, at bilen kan få tilløb eller plads til at bremse i enden. Derfor er det også op til chaufføren at vurdere, hvor sent vedkommende tør bremse for at nå at bremse helt op, så det ikke ender i et møde med en væg.

Bilgigant klar med vild elbil: Sådan bliver den