Nu er der højere krav til bilers sikkerhed: Denne bil imponerer

Det er fra årsskiftet blevet sværere for bilproducenter at sikre deres bilmodeller topkarakter i sikkerhedstests hos Euro NCAP på grund af nye, skrappere krav. Men på grund af corona er det først nu, at Euro NCAP endelig er klar med den første test efter årsskiftet.

De nye krav betyder, at især de aktive sikkerhedssystemer bliver afgørende, hvis de maksimale fem stjerner skal i hus. Udover nødbremse, vognbaneassistent og fartbegrænser skal biler nemlig nu også kunne overvåge føreren og reagere på uopmærksomhed bag rattet. Derudover skal nødbremsen også virke, når bilen bakker, og ved venstresving skal bilen advare om og bremse for modkørende. I tilfælde af uheld skal bilerne have et såkaldt eCall-system, der sender besked og position til alarmcentralen.

Også kollisionstesten er opdateret. Nyt er bl.a. en airbag mellem fører og passager på forsædet, der skal forhindre dem i at slå sig mod hinanden ved uheld. Endelig er testens frontalkollision udvidet, så en ’voksen’ nu også sidder på bagsædet.

- Det er to år siden, Euro NCAP sidst skærpede kravene, som i dag er blevet standard i stort set alle nye biler. Nu er det tid til at hæve barren igen. Det er godt for sikkerheden, men betyder også, at det er helt umuligt at sammenligne Euro NCAP-stjerner på tværs af årgange. Selvom en Euro NCAP-test gælder i seks år, kan man slet ikke sammenligne fem stjerner fra 2014 med fem stjerner i 2020. Der er en verden til forskel, siger Søren W. Rasmussen, FDM's repræsentant i Euro NCAP, i pressemeddelelsen.

Én bil

Årets første test under de nye regler er en ganske overskuelig af slagsen. Der er nemlig kun blevet testet én bil, nemlig den nye Toyota Yaris.

Den japanske minibil er kommet i en helt ny generation, og den scorer topkarakter trods de højere krav. Med undtagelse af en bak-nødbremse, der endnu ikke fås til Yaris, er alle sikkerhedssystemerne standard i alle udgaver, ligesom kollisionssikkerheden er god. Samlet udløser det fem sikre Euro NCAP-stjerner.

- Euro NCAP spiller en helt afgørende rolle i forhold til udviklingen af sikkerheden i nye biler. Det viser den seneste test af Toyota Yaris, der opnår et meget flot resultat, som tilmed gælder for alle udgaverne. Det var helt uhørt for bare få år siden, og siger noget om, hvor hurtigt udviklingen går. At den nye Toyota Yaris er en sikker bil, fremgår også af en helt dugfrisk FDM-test af minibiler, hvor Yaris’ nødbremse udmærkede sig som klassens absolut bedste, siger Søren W. Rasmussen.

