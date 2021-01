Nu er det blevet billigere at være bilejer

Samlet set er det blevet en smule billigere at være bilejer i det nye år. I gennemsnit har bilisterne udsigt til at spare 1200 kroner i forhold til 2020. Det viser FDM's bilbudget for 2021, der medregner alle relevante udgifter, som er forbundet med det at eje en bil.

Det oplyser FDM i en pressemeddelelse.

Lave renter og udsigten til lavere brændstofpriser er blandt de vigtigste årsager. Dertil kommer, at den stigning i ejerafgiften på benzin- og dieselbiler, der er en del af aftalen om de nye bilafgifter, først gælder fra 2022. Dieselbilejere vil dog allerede i år blive pålagt en ekstra årlig afgift på i gennemsnit 300 kr. Samlet betyder det, at køber man en ny benzinbil til 200.000 kr. og beholder den i fem år (100.000 km), vil den koste 3,57 kr. pr. km.

- Bilen er en af de helt store poster i mange danskeres økonomi. Derfor er årets bilbudget godt nyt for bilejerne, siger Ilyas Dogru, forbrugerøkonom i FDM.

Elbiler er billigst

Bilbudgettet viser også, at elbiler foruden at være fornuftige for miljøet også er det for privatøkonomien. Det er billigere at køre i en elbil end i en benzinbil til samme pris.

En elbil til 300.000 kr. koster f.eks. i gennemsnit 3,63 kr. pr. km at holde kørende over fem år og 100.000 km, når man indregner samtlige udgifter. Det er omkring 80 øre billigere end at købe en benzinbil til samme pris. Sammenligner man med tilsvarende biler med automatgear, bliver forskellen endda endnu større.

- Vores bilbudget afkræfter endnu en gang myten om, at det er dyrere at køre elbil, siger Ilyas Dogru.

